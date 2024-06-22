Львов накрыла мощная гроза: падают деревья, все сносит ветром

Днем, 22 июня, Львов охватила мощная непогода. В городе бушует сильный ветер со шквалами, местные сообщают о грозе.

В сети очевидцы обнародуют соответствующие кадры. Более того, на некоторых из них видно, как мощная буря буквально ломает деревья.

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Во Львове бушует непогода

Ориентировочно в 14:39 мэр городского главы сообщил о мощной угрозе во Львове. Андрей Садовый обратился к жителям и призвал их быть осторожными, напомнив о необходимости держаться на расстоянии от деревьев при такой непогоде.

Город охватил сильный дождь: смотрите видео

Местные сообщают, что в Рясном-1 из-за сильного ветра уже падают деревья.

В окрестностях города ветер вырывает дерево: смотрите видео

В городе уже начался ураганный ветер, дождь, кое-где гремит гром.

Непогода во Львове: смотрите видео

В то же время на Лычаковской улице образовалась настоящая река.

В городе настоящий потоп: смотрите видео

Деревья обрывают кабели электросетей, иногда они падают на дорогу, в результате чего перекрывают движение.

Город затапливает сильный ливень: смотрите видео

Сильная гроза во Львове: смотрите видео

Редакция 24 Канала призывает по возможности не покидать дом. Если вы все же оказались на улице, следует быть осторожными и держаться как можно дальше от деревьев и ЛЭП. Из-за плохой видимости внимательнее стоит быть и водителям на дорогах.

Сильный ливень охватил город: смотрите видео

В то же время во Львовском городском совете сообщили, что из-за грозы и урагана во Львове не курсируют трамваи №6 и 7. Остальной электротранспорт ездит без изменений.

Дождь перерос в сильный ливень: смотрите видео

На улице Скорика упало дерево и повредило линию электропередач. В то же время на улице Тютюнников деревья упали на автомобили, иногда происходит замыкание линий электропередач из-за сильного ветра.

Деревья падают прямо на автомобили: смотрите фото