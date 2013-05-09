Во Львов прибыли представители ЕС, главы МИД и дипломаты

Во Львов сегодня прибывают министры иностранных дел и дипломаты европейских государств. Партнеры в частности должны сегодня окончательно принять трибунал для Владимира Путина.

Что происходит во Львове 9 мая и как проходят визиты высокопоставленных чиновников стран-партнеров – сообщает 24 Канал.

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Львов сегодня посещают дипломатические представители Евросоюза