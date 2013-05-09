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24 Канал Новости Украины Во Львов прибыли представители ЕС, главы МИД и дипломаты
9 мая, 10:54
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Во Львов прибыли представители ЕС, главы МИД и дипломаты

Сергей Попович

Во Львов сегодня прибывают министры иностранных дел и дипломаты европейских государств. Партнеры в частности должны сегодня окончательно принять трибунал для Владимира Путина.

Что происходит во Львове 9 мая и как проходят визиты высокопоставленных чиновников стран-партнеров – сообщает 24 Канал.

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Львов сегодня посещают дипломатические представители Евросоюза

10:58, 09 мая

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину

Это первый визит нового министра в Украину. е вечером 8 мая он опубликовал в своем X короткое видео о том, что приехал в Украину.

В комментарии журналистам он отметил, что Германия и в дальнейшем будет среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и "четко покажет это в ближайшие дни".

Он добавил, что поинтересуется, каковы актуальные потребности Украины сейчас

Мы продолжим делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет нужно, пока Россия поймет, что эта война должна закончиться, что им нужно садиться за стол переговоров и что нужно (...) соблюдать прекращение огня,
– сказал Вадефуль.

10:56, 09 мая

Глава МИД Латвии совместно с европейскими коллегами отмечает День Европы во Львове

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что отмечает День Европы в Украине вместе с украинскими друзьями на европейскими партнерами. В видеопоздравлении по случаю Дня Европы министр отметила, что Латвия боролась, чтобы быть частью Европы.

Мы сами за это боролись, завоевали и сами решили, что мы принадлежим к большой Европе. И это также ценности. Что это значит? Это наш выбор самостоятельно выбирать свое правительство, Сейм, самостоятельно выбирать, какую страну мы хотим построить. И наша страна является тем, что мы вместе создаем. И каждый из нас несет за это ответственность,
– заявила Браже.

10:55, 09 мая

Шмыгаль прокомментировал посещение дипломатами Лычаковского кладбища во Львове

"Украина и Европа в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и безопасность на всем континенте. Вечная слава Героям!

Спасибо всем, кто в этот день бок о бок с Украиной: Высокой представительнице ЕС Кайе Каллас, министрам иностранных дел стран Евросоюза, еврокомиссарам, дипломатам. Чувствуем и высоко ценим вашу непоколебимую поддержку украинского народа", – написал Шмыгаль.

10:49, 09 мая

Главы МИД государств Европы почтили во Львове павших украинских воинов

Министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшие во Львов 9 мая, почтили павших украинских воинов.

Европейские дипломаты посетили Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, где похоронены украинские военные, павшие в российско-украинской войне. Там также были премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава МИД Андрей Сибига и мэр Львова Андрей Садовый.

Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим,
– написала Кайя Каллас.