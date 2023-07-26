Львов посетила координатор ЮНЕСКО в Украине: интервью с Кьярой Децци Бардески

Из-за российских атак на Львов и Одессу ЮНЕСКО начали более жестко и оперативно реагировать на действия оккупантов. Так, координатор ЮНЕСКО Кьяра Децци Бардески приехала во Львов и посетила место удара.

ЮНЕСКО пообещала посвятить этим случаям главную конференцию, которая состоится во Франции в сентябре. На днях представители ЮНЕСКО планируют посетить Одессу.

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Между тем, во Львове продолжаются работы над открытием культурного хаба ЮНЕСКО. Пространство будущего хаба расположено на улице Князя Романа. Сейчас там идет реставрация. Культурный центр откроется в помещениях здания ЛКП Львовское Радио частично на первом и втором этажах. Проект финансируется Испанией (Испанское агентство по международному развитию AECID) и реализуется во Львове при координации ЮНЕСКО, его стоимость – 1,5 миллиона евро.

ZAXID.NET побеседовал с представительницей ЮНЕСКО в Украине, профессором по сохранению памятников археологии Кьярой Бардески во время ее визита в город 19 июля.



Кьяра Децци Бардески / фото Бюро ЮНЕСКО в Украине

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о культурном хабе, который должен открыться во Львове.

Это пространство должно быть универсальным и предоставлять платформу профессиональным художникам, культурным обществам, также оно должно быть платформой для обучения по разным направлениям. Мы предлагаем простор для художников, для выставок, разнообразных культурных мероприятий, копродукции, творчества.

– Почему Львов?

ЮНЕСКО с февраля 2022 года работает по двум основным направлениям. С одной стороны, физическая защита культурного наследия во всех его формах.

Кроме того, инвестирование и поддержка художников и профессионалов в области культуры. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 г. многие профессионалы оказались на фронте, есть и другие причины, по которым люди не могут дальше работать в сфере культуры и удерживать свою деятельность семьи. К сожалению, сфера культуры и предоставление культурных услуг была значительно сокращена.

Следовательно, этот центр также демонстрирует, что культура есть, что культура является источником устойчивости для сообществ, для профессионалов, для общества в целом. Что касается Львова, то это, безусловно, город большой художественной активности, город, где много художников и перемещенных лиц также. Это творческий город, не говоря уже, что он также является городом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важно, что культурные центры продолжали жить и развиваться даже в чрезвычайных ситуациях. Мы уже поддержали более семи культурных проектов по всей стране. В разных культурных сферах. В Ивано-Франковске, в Киеве, в Харькове, в Днепре, в Херсоне.

Это дало нам понять, что культура есть центр всего нашего благосостояния. Особенно в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, это очень важно.

Мы приняли участие в срочном ремонте нескольких музеев. В Одессе, в четырех музеях Киева и т.д. Мы провели 22 выезда для оценки убытков в четырех регионах с целью восстановления. Но ремонты и обновления обязательно должны идти наряду с поддержкой художников и культурной жизни в целом.

Этот проект финансируется испанским институтом и его воплощение рассчитано на два года. Первый год – это работа над восстановлением пространства. А пока продолжаются работы, мы работаем над программами, чтобы они были готовы сразу, как только завершатся реставрационные работы.



Во Львове продолжаются работы над открытием культурного хаба ЮНЕСКО / фото Богдана Ємця

– Вы начали работу в Украине уже во время полномасштабного вторжения. Чем было инспирировано такое решение?

Я начала работать в Украине в октябре 2022 года. Я уже говорила, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле еще в феврале 2022 года отметила важность поддержки людей и учреждений культуры в эти трудные времена. На поддержке культуры, образования, журналистов, печати. Также необходимо документировать и передавать информацию.

Что мотивировало меня лично? Лично я считаю, что это тоже наша обязанность, мы являемся на службе государств-членов ЮНЕСКО и очень важно предлагать им помощь. Меня вдохновляет, как многие учителя, работники культуры работают каждый день на все сложности. Я видела, как преподаватели обучают студентов под лестницей метро.

Я видела музейных профессионалов, работающих в музеях во время воздушной тревоги, чтобы защитить экспонаты. И все это очень вдохновляло меня. Хотелось помочь справиться с таким тяжелым бременем.

– Одри Азуле в прошлом году направила письмо министру иностранных дел России, чтобы напомнить ему об обязательстве сохранения культурного наследия в соответствии с международным законодательством. Была ли уже какая-нибудь реакция?

Так, в марте 2022 года генеральный директор направила письмо министру иностранных дел РФ Лаврову, где речь шла об обязательствах стран, ратифицировавших конвенции ЮНЕСКО, в частности, конвенции 1954 года, направленной на защиту культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Речь шла и о том, что избрание объектов культурного наследия в качестве военных целей является нарушением этой конвенции.

Ответ пришел в апреле, то есть министр подтвердил конкретные обязательства в рамках соглашения с ЮНЕСКО.

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– Видим, что это не работает. Что можно сделать именно для охраны культурного наследия?

С коллегами мы посетили во Львове поврежденные исторические здания, расположенные в буферной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ужасно. Прежде всего, мы скучаем по гибели людей. Также есть много семей, более 60, которые находятся в затруднительном положении и ждут восстановления своих домов. Также пострадали исторические постройки.



Во Львове продолжаются работы над открытием культурного хаба ЮНЕСКО / фото Богдана Ємця

Уже 7 июля гендиректор ЮНЕСКО обнародовала заявление, в котором категорически осудила этот акт. Это был первый случай, когда в Украине повреждены исторические постройки в зоне ЮНЕСКО. Это в буферной зоне, являющейся такой охранной зоной для центра.

Я уже была во Львове 7 июля, встречалась с мэром. Мы общались со специалистами, немедленно привлекли архитектора, эксперта по 3D-фиксации для разработки предварительной документации. Эта документация важна, поскольку она действительно дает возможность оперативно реагировать и построить более подробно весь план сохранения, необходимые стратегии реконструкции.

Сегодня (19 июля) я снова была там, встречалась с командой экспертов, чтобы попытаться определить первоочередные задачи, ведь документация делается очень тщательно, что требует много времени. Уже на следующей неделе в Киеве мы организуем первую обучение со всеми менеджерами объектов всемирного наследия, а также администрацией городов, чтобы работать вместе по действующим стандартам, а также для использования новейших технологий в области сохранения наследия.

Также будет возможность обсуждать с международными экспертами проблемы сохранения наследия и получить технические советы, признанные Конвенцией о защите всемирного наследия в 1972 году. В частности, от ICOMOS и ICOM, работающих над чрезвычайной ситуацией.

Итак, таковы наши планы, мы продолжаем работать над более точным планом действий и искать, как лучше мы можем поддержать возможное восстановление этих зданий.

– ЮНЕСКО мониторит объекты в Украине, повреждены или разрушены во время войны. Как ведется этот учет? Каков мировой опыт в сфере восстановления разрушенных в ходе войны памятников?

ЮНЕСКО инициировала немедленно в феврале 2022 года мониторинг поврежденных памятников. Это было сделано с помощью анализа спутниковых изображений после 24 часов и после 48 часов после атак и разрушений, совершенных. Также, когда это возможно, проводятся полевые проверки.

Сегодня в списке объектов, проверенных ЮНЕСКО, и я повторяю проверенных, 270 объектов, в том числе исторических мест, археологических объектов и т.д.



Во Львове продолжаются работы над открытием культурного хаба ЮНЕСКО / фото Богдана Ємця

Я повторяю, что речь идет только о тех объектах, где ЮНЕСКО смогло провести проверку. И мы понимаем, что этот список, к сожалению, будет увеличиваться (с тех пор Россия обстреляла исторический центр Одессы, где повреждено 29 исторических зданий, ЮНЕСКО осудило это – ред.).

Кроме того, мы сотрудничаем с министерством культуры и другими государственными институтами для быстрого анализа ущерба и потребностей. Мы подсчитали, что сегодня у нас физически поврежденных объектов культурного наследия на сумму 2,6 миллиарда долларов. Мы оценили более 15 миллиардов общих убытков в сфере культуры. Мы оценили почти в 7 миллиардов долларов сумму, необходимую для восстановления сферы культуры в последующие 10 лет. И мы всегда подчеркиваем, что это еще, к сожалению, не окончательные цифры.

– И почему Россия при этом до сих пор является членом ЮНЕСКО? Существуют ли механизмы исключения страны-агрессора, уничтожающей мировое наследие?

Согласно уставу ЮНЕСКО (его 2-я статья), любая страна прекращает членство в ЮНЕСКО, если она исключена из ООН. Поэтому мы не можем действовать сейчас в этом направлении. Что мы можем сделать и что мы делаем, так это работать каждый день с целью документирования и фиксации разрушений. И мы проводим много мер по этому, собирая материалы, о которых я говорила раньше.

Это мониторинг, наблюдение с помощью анализа спутниковых изображений, выезды экспертов на места, обучение украинских экспертов, использование новых технологий. Это большая работа, которую государство-член ЮНЕСКО, в этом случае Украина, может использовать для начала судебного дела.

Так было сделано в Мали, когда сознательно были повреждены гробницы, внесенные в Список всемирного наследия. Международный уголовный суд использовал нашу документацию. Подобный случай был в бывшей Югославии и т.д. Итак, мы можем обеспечить документацию и сделать подготовительную работу.

Также есть законодательная база, конвенция, содержащая конкретные статьи, говорит о преступлении и о том, как реагировать на нарушения и как их квалифицировать.

Но именно ЮНЕСКО не выполняет эту работу. Это должна сделать Украина.