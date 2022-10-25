На Львовщине – отключение света: "Львовоблэнерго" готовит графики

Во Львовской области ввели вынужденные отключения света. "Львовоблэнерго" формирует и готовит к обнародованию графики отключений на ближайшие дни.

Причина отключения – угроза дисбаланса между потреблением и генерацией электроэнергии. То есть, потребление в энергосистеме страны приближается к уровню выше уровня выработки электроэнергии в ней. Поэтому свое время нужно планировать заранее.

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Во Львовской области будет отключение света

"Львовоблэнерго" формирует и готовит к обнародованию графики отключений на ближайшие дни,

– заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По словам главы региона, продолжительность отключений не должна превышать 4 часов. Сейчас важно понимать, что в Украине одна энергосистема и Львовщина является ее частью.

"Следовательно, будет ли баланс в потреблении и генерировании электроэнергии – зависит от всех областей нашего государства. Каждый из нас может сделать свой вклад в укрепление энергосистемы государства", – отметил Козицкий.

Для этого сегодня и каждый день следует соблюдать следующие правила:

Рационально используйте электроэнергию. Выключите все приборы, которые сейчас не используются. Максимально ограничьте использование электроэнергии в пиковые часы нагрузки на энергосистему – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Субъектам хозяйствования: выключите рекламу, подсветку и наружное освещение после завершения рабочего времени и в течение комендантского часа.

Если есть возможность, предприятиям следует частично перейти на работу в ночное время.

В каких регионах не будет света

Ранее в Укрэнерго рассказали, что наибольший объем ограничений будет касаться Киева и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

Впрочем, временные отключения энергетики вынуждены ввести и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Как действовать, когда нет электричества

В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;

Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;

Если вы находитесь на улице, не стоит не приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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