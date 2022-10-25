На Львовщине – отключение света: "Львовоблэнерго" готовит графики
Источник:Максим Козицкий
Во Львовской области ввели вынужденные отключения света. "Львовоблэнерго" формирует и готовит к обнародованию графики отключений на ближайшие дни.
Причина отключения – угроза дисбаланса между потреблением и генерацией электроэнергии. То есть, потребление в энергосистеме страны приближается к уровню выше уровня выработки электроэнергии в ней. Поэтому свое время нужно планировать заранее.
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Во Львовской области будет отключение света
"Львовоблэнерго" формирует и готовит к обнародованию графики отключений на ближайшие дни,
– заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По словам главы региона, продолжительность отключений не должна превышать 4 часов. Сейчас важно понимать, что в Украине одна энергосистема и Львовщина является ее частью.
"Следовательно, будет ли баланс в потреблении и генерировании электроэнергии – зависит от всех областей нашего государства. Каждый из нас может сделать свой вклад в укрепление энергосистемы государства", – отметил Козицкий.
Для этого сегодня и каждый день следует соблюдать следующие правила:
- Рационально используйте электроэнергию. Выключите все приборы, которые сейчас не используются. Максимально ограничьте использование электроэнергии в пиковые часы нагрузки на энергосистему – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
- Субъектам хозяйствования: выключите рекламу, подсветку и наружное освещение после завершения рабочего времени и в течение комендантского часа.
- Если есть возможность, предприятиям следует частично перейти на работу в ночное время.
В каких регионах не будет света
Ранее в Укрэнерго рассказали, что наибольший объем ограничений будет касаться Киева и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.
Впрочем, временные отключения энергетики вынуждены ввести и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Как действовать, когда нет электричества
- В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;
- Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
- Если вы находитесь на улице, не стоит не приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
- Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.
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