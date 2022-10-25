Причина відключень – загроза дисбалансу між споживанням та генерацією електроенергії. Тобто, споживання в енергосистемі країни наближається до рівня вищого за рівень виробітку електроенергії в ній. Тому свій час потрібно планувати завчасно.

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На Львівщині буде відключення світла

"Львівобленерго" формує та готує до оприлюднення графіки відключень на найближчі дні,

– заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами очільника регіону, тривалість відключень не має перевищувати 4 години. Зараз важливо розуміти, що в Україні є одна енергосистема і Львівщина є її частиною.

"Відтак, чи буде баланс у споживанні та генеруванні електроенергії залежить від усіх областей нашої держави. Кожен з нас може зробити свій вклад у зміцнення енергосистеми держави", – зазначив Козицький.

Для цього сьогодні і щодня слід дотримуватися таких правил:

Раціонально використовуйте електроенергію. Вимкніть усі прилади, якими зараз не користуєтесь. Максимально обмежте використання електроенергії у пікові години навантаження на енергосистему – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Суб'єктам господарювання: вимкніть рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години.

Якщо є така можливість, підприємствам слід частково перейти на роботу в нічний час.

В яких регіонах не буде світла

Раніше в Укренерго розповіли, що найбільший обсяг обмежень стосуватиметься Києва та Київської області, а також Чернігівської, Черкаської і Житомирської.

Втім, тимчасові відключення енергетики змушені запровадити і в Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Як діяти, коли нема електрики

Насамперед слід відключити електропобутові прилади;

Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто не наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піка – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео