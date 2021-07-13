Во Львове троллейбус сбил пенсионера: фото и видео

13 июля 2021 , 11:06
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Источник:

"Твоє місто"

На улице Мазепы во Львове 12 июля водитель троллейбуса сбил пенсионера. В результате ДТП 76-летний мужчина получил травмы, поэтому его госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Медики уточняют диагноз пострадавшего.

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Троллейбус наехал на пешехода

  • Примерно в 17:00 в начале улицы Мазепы, недалеко от поворота на Брюховичи, произошло ДТП с участием троллейбуса №33.
  • Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что водитель электротранспорта сбила пешехода.
  • В сети появилось видео с места аварии. На нем видно, что мужчина лежит на дороге в крови и совсем не двигается.
  • Однако, к счастью, 76-летний пострадавший выжил.
  • В результате ДТП львовянин травмировался, поэтому медики отвезли его в больницу.
  • Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Смотрите видео с места ДТП:

 


Водитель троллейбуса сбила пешехода / Фото "Типичный Львов"

Автор: Ольга Котів