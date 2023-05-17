Во Львове 85-летний дедушка обокрал школьника во время экскурсии: что ему грозит

Во Львове 85-летний мужчина похитил ценные вещи у подростка. В результате пенсионера поймала полиция.

Инцидент произошел днем 15 мая. Пенсионер похитил вещи у мальчика, когда тот был на экскурсии.

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85-летний мужчина обокрал школьника

Экипаж 4-батальона в составе полицейских Игоря Поторейко и Даниила Сасадеуша получили вызов на площадь Музейной. Мужчина заявил, что у его сына на экскурсии похитили верхнюю одежду со смартфоном и смарт-часами.

Полицейские выяснили, что похитителем является 85-летний мужчина. Они передали ориентировку другим экипажам и приступили к поискам.

Патрульные отслеживали телефон по геолокации, к сожалению, связь время от времени исчезала. Вдруг мобильный зафиксировал на перекрестке улиц Выговского – Любинской. Похожее лицо патрульные Олег Грец и Владимир Гриник обнаружили в маршрутке,

– рассказали правоохранители.

Так, у 85-летнего мужчины обнаружили вещи школьника. Пенсионера сопровождали во Львовское районное управление №1. Теперь ему грозит ответственность по статье о краже, совершенной в условиях военного положения.

Полицейские задержали вора / фото Патрульная полиция Львовской области

Оккупанты на Харьковщине обворовали дом на миллион гривен

Весной 2022 года 9 военнослужащих 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России ограбили дом в селе Циркуны. Им уже сообщили о подозрениях.

Отмечается, что общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.

После незаконного завладения имуществом украинцев захватчики решили устроить фотосессию в память. Также они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки. Именно поэтому правоохранительным органам удалось установить личности воров.