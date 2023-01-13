Воевали на стороне марионеток Кремля: во Львове будут судить 19 боевиков-предателей
Источник:Офис генерального прокурора
Во Львове будут судить 19 боевиков-террористов. Они выполняли "боевые задания" России на территории Харьковской области.
Так, в суд направили обвинительные акты в отношении 19 граждан Украины. Их обвиняют в государственной измене.
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В чем обвиняют боевиков
Как стало известно, жители Луганщины в феврале 2022 года добровольно перешли на сторону российских оккупантов и вступили в военизированное формирования луганских боевиков.
После начала полномасштабного вторжения России эти захватчики выполняли боевые задания на территории Харьковской области.
Однако предателей задержали в начале сентября 2022 года во время попытки дальнейшего продвижения на подконтрольную Украине территорию.
В настоящее время обвиняемые содержатся в украинских пенитенциарных учреждениях,
– отметили в Офисе генпрокурора.
В Украине разоблачают вражеских агентов и предателей
- Недавно СБУ разоблачила российского агента, который собирал и передавал информацию о размещении подразделений ВСУ. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви.
- Также СБУ собрала доказательства против участвовавшего в захвате Мариуполя депутата госдумы России из Чечни Адама Делимханова. Приспешнику Кадырова сообщили о подозрении.
- Правоохранители обнаружили еще одного офицера российских спецслужб, который принимал активное участие в войне против Украины. Он был задержан в западной части нашей страны.
- Кстати, Служба безопасности Украины также разоблачила российских ОМОНовцев, которые "охотились" на украинских патриотов в оккупированной Запорожской области.