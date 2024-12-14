Во Львове мужчину переехал трамвай: полиция расследует инцидент

Несчастный случай произошел во Львове. Там человек попал под трамвай.

Вечером около 17:25 на улице Подвальной вблизи остановки общественного транспорта со стороны книжного базара произошло ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно

Отмечается, что мужчина – жив. Он находится в тяжелом состоянии. Его обе ноги сильно повреждены.

Карета скорой помощи, которая оперативно прибыла на место происшествия, забрала пострадавшего в больницу. Там у потерпевшего взяли анализ крови на содержание алкоголя.

Предварительно, на остановке снега не было, поэтому погодные условия не могли стать причиной инцидента. Детали аварии выясняют правоохранители.

Депутат Игорь Зинкевич уточнил, что под трамвай попал 50-летний бездомный. Мужчине ампутировали обе ноги на уровне середины голени.

ДТП во Львове 14 декабря / Фото Львовский городской совет

К слову, в Черкасской области в селе Гереженовка автобус с пассажирами слетел в кювет. Авария произошла из-за того, что 50-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. Сейчас продолжается расследование по факту нарушения правил дорожного движения.