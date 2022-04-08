Во Львове хотят переименовать более 30 улиц с именами российских деятелей

8 апреля 2022 , 05:43
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Источник:

ZAXID.NET

Сегодня, когда Украина борется с российской агрессией, во Львове инициируют переименование более 30 улиц. Речь идет о тех, которые названы именами российских деятелей, не связанных с городом и вообще Украиной.

С такой инициативой выступила группа историков, политологов, литературоведов и филологов, в частности Игорь Петрий, Тарас Радь, Даниил Ильницкий и Богдан Тихолоз.

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Во Львове хотят переименовать более 30 улиц

По мнению инициаторов, особенно в период войны "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".

О каких улицах говорится:

  • Абхазская
  • Боткина
  • Брюллова
  • Венецианова
  • Врубеля
  • Герцена
  • Глинки
  • Дагестанская
  • Жуковского
  • Ковалевской
  • Козланюка
  • Комарова
  • Короленко
  • Корятская
  • Курильская
  • Лобачевского
  • Мельничука
  • Менделеева
  • Орельская
  • Павлова
  • Перова
  • Рылеева
  • Росси
  • Самарская
  • Сеченова
  • Таманская
  • Толстого
  • Чайковского
  • Чехова
  • Чувашская
  • Шереметы

Так, перечисленные улицы предлагают назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

Тарас Радь отметил, что инициатива в процессе разработки, а уже в ближайшее время она официально будет представлена ​​во Львовский горсовет.

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Автор: Марта Касіянчук