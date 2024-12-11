В сети писали, что во Львове мужчина "лапал" парня с полуобмороком на улице: что говорит полиция
В сети распространялись информация, как во Львове вечером 10 декабря мужчина целовал и "лапал" парня, который, предположительно, находился в полусознательном состоянии. Сейчас этим инцидентом занимаются правоохранители.
Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская. До этого информация об инциденте распространялась в местных пабликах.
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Что известно об инциденте с мужчиной и парнем во Львове
По данным очевидцев, инцидент на одной из улиц Львова произошел вечером 10 декабря. Местные телеграм-каналы писали, что совершеннолетний мужчина якобы напоил чем-то несовершеннолетнего парня и впоследствии начал приставать к нему.
Как сообщали очевидцы, парень на вид был почти без сознания, после чего тот, вероятно, начал целовать его и "лапать".
В конце концов этот инцидент увидели неравнодушные граждане, которые сразу вызвали на место правоохранителей и медиков. Как пишут местные паблики, пострадавшего парня забрали врачи скорой помощи, а совершеннолетнего мужчину – полицейские.
В комментарии 24 Канала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила факт этого инцидента. Она отметила, что лица уже установлены, поэтому сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства этого дела.
В изнасиловании детей подозревают мужчину в Одессе
- В полиции Одесской области 6 декабря рассказали, что задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух детей. Речь идет о девочках 11 и 13 лет.
- По данным следствия, 34-летний мужчина познакомился с детьми в сети. Сводил девочек на прогулку, в кафе, покатал на авто, пригласил домой и изнасиловал.
- По месту жительства фигуранта уже провели обыски, у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. Кроме того, мужчине назначили ряд экспертиз.
- Одесситу сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины об изнасиловании, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Суд уже избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
- Об этом инциденте сообщила правоохранителям мать 11-летней девочки. В полиции призвали родителей учить детей правилам, что уберегут их от беды, в частности, не ходить на встречи с незнакомцами, садиться в чужие авто.