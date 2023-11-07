Во Львове мужчина покушался на своего коллегу: все произошло после замечания о русском языке

33-летний мужчина во Львове пытался убить своего коллегу из-за его замечаний по поводу русского языка. В конце концов, обидчик получил суровое наказание за свои действия.

В частности, суд присудил ему 7 лет лишения свободы. Он также должен выплатить моральную компенсацию своему коллеге и возместить расходы на адвоката.

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Мужчине сделали замечания по русскому языку

В судебном документе говорится, что инцидент произошел еще 14 июля 2022 в одной из квартир Львова. Так, 33-летний уроженец временно оккупированного города Лисичанск Донецкой области вместе со своим коллегой производил ремонт в жилом помещении.

Потерпевший коллега отметил в зале суда, что тогда его напарник заболел, и бригадир поставил вместе с ним выполнять работу нового напарника. По его словам, сначала они работали и ничего не было, однако впоследствии начали употреблять спиртные напитки и между мужчинами возник конфликт из-за языка.

В частности, после того, как мужчины распили алкоголь, потерпевший начал возмущаться, что его напарник говорит на русском языке, не воюет на фронте и вообще скрылся от войны. После этого, когда потерпевший приступил к работе, взволнованный агрессивными эмоциями коллега схватил нож и несколько раз ударил его в область шеи и в области грудной клетки.

В конце концов, нож после нанесенных ударов сломался, поэтому нападающий начал бить своего коллегу молотком по лицу, туловищу и конечностям. Потом обидчик забрал свои вещи, закрыл своего коллегу в квартире и оставил ключ в дверях, чтобы их невозможно было открыть изнутри.

В судебных материалах говорится, что замок входной двери в квартиру был закрыт, а сам ключ был сломан на две части. Далее потерпевший, потерявший сознание после ударов, проснулся, нашел свой телефон и, позвонив бригадиру, рассказал все, что произошло с ним.

Впоследствии на помощь мужчине прибыли медики, а также спасатели, чтобы деблокировать дверь. Медицинские работники спасли жизнь мужчины и вовремя доставили его в больницу.

Нападающий открещивался в суде от своих действий

Мужчина из Лисичанска подтвердил суду, что напал с ножом на коллегу. Однако он отметил, молотком потерпевшего вроде бы не бил.

Он также рассказал, что уже после ухода из квартиры осознал, что мог убить потерпевшего ударами, поэтому и покинул место преступления. В то же время обидчик утверждал, что не собирался убивать мужчину, и считает, что причинил потерпевшему легкие телесные повреждения, за что готов понести наказание.

В конце концов, судья Галина Билинская признала мужчину виновным в покушении на убийство и назначила ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему коллеге более 58 тысяч гривен моральной и материальной компенсации, а также 10 тысяч гривен за расходы на адвоката.