Зокрема, суд присудив йому 7 років позбавлення волі. Він також має виплатити моральну компенсацію своєму колезі й покрити витрати на адвоката.

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Чоловікові зробили зауваження щодо російської мови

У судовому документі мовиться, що інцидент трапився ще 14 липня 2022 року в одній з квартир Львова. Так, 33-річний уродженець тимчасово окупованого міста Лисичанськ Донецької області разом зі своїм колегою робив ремонт у житловому приміщенні.

Потерпілий колега зазначив у залі суду, що тоді його напарник захворів і бригадир поставив разом з ним виконувати роботу нового напарника. За його словами, спочатку вони працювали й нічого не було, однак згодом почали вживати спиртні напої й між чоловіками виник конфлікт через мову.

Зокрема, після того, як чоловіки розпили алкоголь, потерпілий почав обурюватися, що його напарник розмовляє російською мовою, не воює на фронті й взагалі буцімто втік від війни. Після цього, коли потерпілий став до роботи, схвильований агресивними емоціями колега схопив ніж і кілька разів вдарив його в область шиї й у ділянці грудної клітини.

Зрештою ніж після завданих ударів зламався, тому нападник почав бити свого колегу молотком по обличчю, тулубу та кінцівках. Зрештою кривдник забрав свої речі, зачинив свого колегу у квартирі й лишив ключ у дверях, щоб їх неможливо було відкрити зсередини.

У судових матеріалах також мовиться, що замок вхідних дверей до квартири був зачинений, а сам ключ був зламаний на дві частини. Зрештою потерпілий, який втратив свідомість після ударів, прокинувся, знайшов свій телефон і, подзвонивши бригадиру, розповів усе, що відбулося з ним.

Згодом на допомогу до чоловіка прибули медики, а також рятувальники, щоб деблокувати двері. Медичні працівники врятували життя чоловіка й вчасно доправили його до лікарні.

Нападник відхрещувався у суді від своїх дій

Чоловік з Лисичанська підтвердив судові, що напав з ножем на колегу. Однак він зазначив, молотком потерпілого ніби то не бив.

Він також розповів, що вже після того, як покинув квартиру, усвідомив, що міг вбити потерпілого ударами, тому й залишив місце злочину. Водночас нападник стверджував, що не мав наміру вбивати чоловіка, і вважає, що заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження, за що готовий понести покарання.

Зрештою суддя Галина Білінська визнала чоловіка винним у замаху на вбивство й призначила йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Крім того, він має виплатити потерпілому колезі понад 58 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації, а також 10 тисяч гривень за витрат на адвоката.