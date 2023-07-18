Инцидент произошел в июне этого года. Между соседями завязался конфликт.
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Суд оштрафовал мужчину, который показал соседям средний палец
По словам обвиняемого, у него есть конфликт с соседями из-за того, что они запрещают детям играть на площадке перед домом. Человек признал, что он показал средний палец. В то же время, заявил, что соседи этого не видели, но на улице были и другие люди.
Соседи обратились в полицию и правоохранители составили на мужчину админматериалы по факту совершения мелкого хулиганства.
В итоге суд оштрафовал мужчину на 51 гривну и обязал заплатить 536 гривен.
Отмечается, что обвиняемого уже судили за подобное хулиганство. Раньше ему выписывали мелкие штрафы, потому что он матерился к соседке и обнажал ягодицы перед другими.
Другие подобные инциденты
- Напомним, что Новосанжарский районный суд принял решение, в котором говорится, что жительница города должна заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен. Причина – якобы распространение порнографии.
- Как стало известно, сняла процесс мастурбации женщина в феврале этого года. Жительница Новых Санжаров сняла два видеоролика. Свои два интимных видео дама отправила с помощью мессенджера телеграмм. Адресом стал мужчина, с которым она раньше не была знакома.
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- Кроме того, недавно в суде рассмотрели дело несовершеннолетнего парня, который занялся сексом со своей девушкой прямо на остановке. Девушке наказание присудили сразу, а вот парню – только после того, как дело вызвало серьезный резонанс.