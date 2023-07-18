Інцидент стався у червні цього року. Між сусідами зав’язався конфлікт.
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Суд оштрафував чоловіка, який показав сусідам середній палець
За словами обвинуваченого, у нього є конфлікт з сусідами через те, що вони забороняють дітям гратися на майданчику перед будинком. Чоловік визнав, що він показав середній палець. Водночас заявив, що сусіди цього не бачили, але на вулиці були й інші люди.
Сусіди звернулись до поліції і правоохоронці склали на чоловіка адмінматеріали за фактом вчинення дрібного хуліганства.
У підсумку суд оштрафував чоловіка на 51 гривню та зобов’язав сплатити 536 гривень.
Зазначається, що обвинуваченого вже судили за подібне хуліганство. Раніше йому виписували дрібні штрафи, тому що він матюкався до сусідки і оголював сідниці перед іншими.
Інші подібні інциденти
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- Як стало відомо, зафільмувала процес мастурбації жінка у лютому цього року. Жителька Нових Санжарів зняла два відеоролики. Свої два інтимні відео панянка відправила з допомогою месенджера телеграм. Адресатом став чоловік, з яким вона раніше не була знайомою.
- Також Сихівський районний суд Львова визнав чоловіка винним у порушенні тиші. На нього поскаржилась його сусідка. Повідомляється, що чоловік слухав телевізор у своїй квартирі у нічний час. Його зобов'язали сплатити штраф та судовий збір.
- Окрім цього, нещодавно у суді розглянули справу неповнолітнього парубка, який зайнявся сексом зі своєю дівчиною прямо на зупинці. Дівчині покарання присудили відразу, а от хлопцеві – тільки після того, як справа викликала серйозний резонанс.