В центре Львова мужчина сорвал флаги с мемориала на аллее Героев: как его наказали

В сквере на улице Винниченко во Львове мужчина сорвал флаги с мемориала на аллее Героев. Его уже задержали и привлекли к ответственности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Смотрите также Надругательство над могилами Героев: во Львове вандалы повредили 17 захоронений защитников

Во Львове мужчина сорвал флаги на аллее Героев

Накануне, 26 мая, полицейские обнаружили в сети видео, как неизвестный мужчина сорвал флаги с мемориала на аллее Героев, что в сквере на улице Винниченко во Львове.

Как оказалось, это сделал 62-летний местный житель. Полицейские составили на него админпротокол по статье 173 "Мелкое хулиганство". Флаги уже возвращены на мемориал.

Мужчина сорвал флаги на аллее Героев / Фото полиции

Краткая справка. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен) или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.