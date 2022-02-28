Во Львове и области приняли тысячи вынужденно перемещенных лиц, – Садовый
Источник:телеграм Андрей Садовый
С начала нападения России на Украину, Львов и города Львовской области приняли тысячи вынужденно перемещенных лиц.
Кроме того, Андрей Садовый рассказал, что в настоящее время в городе работают 7 координационных центров – райадминистрации и "Арена Львов".
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Приют предоставляют 152 коммунальных заведения и 100 религиозных организаций.
В основном принимаем женщин, детей и пожилых людей. Военнообязанных мужчин, сопровождающих их, призываем возвращаться в свои города и защищать собственную землю,
– говорится в сообщении.
Сегодня Львов не является туристическим центром. Все, кто сюда приехал, должны помнить, что они не гости. Мы вместе трудимся на победу нашей армии! Верим, что скоро все вернутся в свои мирные дома в независимой Украине,
– подчеркнул Садовый.
Во Львове развернули 7 координационных центров / Фото телеграм Андрей Садовый
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