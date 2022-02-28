Во Львове и области приняли тысячи вынужденно перемещенных лиц, – Садовый

С начала нападения России на Украину, Львов и города Львовской области приняли тысячи вынужденно перемещенных лиц.

Кроме того, Андрей Садовый рассказал, что в настоящее время в городе работают 7 координационных центров – райадминистрации и "Арена Львов".

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Как получить помощь во Львове

Приют предоставляют 152 коммунальных заведения и 100 религиозных организаций.

В основном принимаем женщин, детей и пожилых людей. Военнообязанных мужчин, сопровождающих их, призываем возвращаться в свои города и защищать собственную землю,

– говорится в сообщении.

Если хотите помочь, обращайтесь по этому номеру – +38 032 254 60 15

Сегодня Львов не является туристическим центром. Все, кто сюда приехал, должны помнить, что они не гости. Мы вместе трудимся на победу нашей армии! Верим, что скоро все вернутся в свои мирные дома в независимой Украине,

– подчеркнул Садовый.

Во Львове развернули 7 координационных центров / Фото телеграм Андрей Садовый

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