Слушали Лепса и хамили: во Львове молодые люди получили повестки
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Накануне в центре Львова молодые люди слушали музыку оккупантов и хамили. В итоге им за это вручили повестки.
Молодые люди были на Range Rover и неадекватно себя вели. Они даже агрессивно повели себя с мужчиной, который сделал им замечания.
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Как парни из Львова получили повестки
Вечером 8 мая стало известно, что молодые люди, которые ехали на автомобиле Range Rover, неадекватно вели себя. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно вели себя по отношению к мужчине, который сделал им замечание.
Наиболее дерзко вел себя пассажир авто. Поэтому житель Львова обратился в полицию. В результате патрульные остановили машину на улице Кульпарковской.
Водителем авто оказался 26-летний житель Донецкой области. Также агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы.
Парней сопровождали во Львовское районное управление полиции №1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу. После завершения всех действий охранниками правопорядка, водитель и все пассажиры получили повестки,
– отметили правоохранители.
Авто, которое остановила полиция / фото правоохранителей
Что этому предшествовало
- Накануне во Львове припарковался черный "Рейндж Ровер". Из автомобиля во всю улицу горланил российский певец Лепс. Журналист Роман Гурский с включенной на телефоне камерой решил сделать замечание водителю и пассажирам.
- Когда один из пассажиров услышал вопрос, нормально ли сейчас слушать российскую музыку, сразу начал протягивать руки. Он попытался выбить из рук телефон, а затем сбил с журналиста фуражку и пытался ударить в лицо.
- Все это сопровождалось исключительно русским языком, приправленным нецензурной лексикой и угрозами.
- Позже после огласки и критики в соцсетях дерзкий молодой человек, который вырывал телефон, начал извиняться на камеру. Он извинился и перед Романом Гурским, которого оскорбил.
- Парень также сказал, что якобы полностью признал свою вину и едет в отделение полиции писать объяснительную и оплачивать штраф. Он пообещал, что такого больше не повторится.