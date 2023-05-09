Слушали Лепса и хамили: во Львове молодые люди получили повестки

Накануне в центре Львова молодые люди слушали музыку оккупантов и хамили. В итоге им за это вручили повестки.

Молодые люди были на Range Rover и неадекватно себя вели. Они даже агрессивно повели себя с мужчиной, который сделал им замечания.

Обратите внимание В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам

Как парни из Львова получили повестки

Вечером 8 мая стало известно, что молодые люди, которые ехали на автомобиле Range Rover, неадекватно вели себя. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно вели себя по отношению к мужчине, который сделал им замечание.

Наиболее дерзко вел себя пассажир авто. Поэтому житель Львова обратился в полицию. В результате патрульные остановили машину на улице Кульпарковской.

Водителем авто оказался 26-летний житель Донецкой области. Также агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы.

Парней сопровождали во Львовское районное управление полиции №1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу. После завершения всех действий охранниками правопорядка, водитель и все пассажиры получили повестки,

– отметили правоохранители.



Авто, которое остановила полиция / фото правоохранителей

Что этому предшествовало