Во Львове перекрыли улицу, ведущую к Высокому замку: схема объезда

Улицу Княжую, ведущую к высокому замку, с 15 июля перекрыли для движения транспорта. Объезд будет проходить в соответствии с утвержденной схемой.

На улице будут проводить ремонтные работы. Ее планируют открыть в августе.

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Во Львове перекрыли улицу, ведущую к Высокому замку

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета рассказали, от 15 июля и до 20:00 часов 14 августа улицу Княжую перекроют для движения транспорта.

По информации ЛГКП "Львовводоканал", на этой улице будут проводить работы по реконструкции водопроводной сети,

– отметили в департаменте.

Объезд будет проходить, по утвержденной схеме организации дорожного движения. Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС извиняется за неудобства.



Схема объезда улицы Княжей / Фото ЛГС