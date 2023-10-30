Деньги для этих работ предоставляют иностранные компании. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
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"В первую очередь все эти работы выполняются за внебюджетные средства. Есть грантодатели – иностранные компании, украинцы, которые готовы давать средства только на это. К примеру, их интересует инклюзия и они не хотят или не могут давать средства на разные милитарные вещи", – объяснил мер.
Он подчеркнул, что на эту инициативу городской совет не тратит бюджетные средства, которые идут на покупку оружия. Страны-партнеры помогают, чтобы люди с инвалидностью, в частности, раненые военные, могли комфортно передвигаться по городу.
Важность инклюзии
Андрей Садовый отметил, что во Львове работает одна из самых больших в мире экосистем человечности Unbroken. По этой инициативе прошло более 15 тысяч человек: как военных, так и гражданских. Вопросы реабилитации и социализации очень важны.
Летом 2023 года был совместный проект с хорватскими партнерами. Одним из первых, кто получил бионический протез, был Михаил. Сейчас у него протез ноги и бионический протез руки. Важно выстраивать такие ветеранские центры для социализации, чтобы ветераны приезжали туда с семьями, отдыхая, занимались спортом.
Михаила, который без руки, ноги, не умел плавать, хорватские ветераны научили дайвингу, подводному плаванию. Представьте, как он чувствует себя круто. Это следующий этап реабилитации, который мы также хотим внедрять во Львове. В Украине это нужно,
– подчеркнул он.
В Украине очень много раненых, поэтому во Львове уже было установлено сотни протезов для рук и ног. Сейчас в городе строят еще одно протезное производство, ведь десятки тысяч украинцев в этом нуждаются. Сейчас Львов принимает раненых из всей Украины, однако важно, чтобы такие центры были по всей Украине.
"Вообще 80% наших приезжающих раненых, которым нужно устанавливать протезы, нуждаются в новых операциях. Поэтому высокий уровень медицины – это основа для реабилитации, социализации и важный фактор психологической поддержки", – подчеркнул мэр Львова.
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Последние новости Львова
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из местного бюджета на армию передали более 400 миллионов гривен. Украинские военные самостоятельно могут оперативно купить то, что им нужно. Недавно подписали многие соглашения, чтобы помочь военным, в частности, Национальной гвардии, Академии сухопутных войск, военному госпиталю.
- Также Садовый ответил, что будет делать с аварийными балконами в городе. Летом во Львове обвалились два балкона. В частности, в результате на улице Под Дубом погиб мужчина. Тогда начали обследовать балконы. В общей сложности 14 тысяч балконов по состоянию на сегодня имеют признаки аварийности. Некоторые люди уже начали обращаться, чтобы получить софинансирование и отремонтировать балконы. Есть программа, где город компенсирует 80% и помогает с ремонтом.
- Во Львове водитель автобуса отказался везти потерявшего ногу украинского воина. Мужчину, который во Львове нагло захлопнул дверь перед военным с инвалидностью, наказали. Ему объявили выговор. Во Львовском городском совете объяснили, почему водителя автобуса не уволили.