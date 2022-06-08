Во Львове положили начало традиции городской церемонии прощания с погибшими воинами

Во Львове 7 июня положили начало традиции городской церемонии прощания с погибшими защитниками и защитницами Украины.

Люди вышли на Площадь Рынок, чтобы почтить память героя, отдавшего свою жизнь за Украину. Отныне львовян призывают во время движения похоронных процессий выходить на улицу, чтобы чтить погибших воинов.

Важно В Одессе простились с подполковником Сергеем Дердугой: он погиб в боях за Николаев

Во Львове положили начало городской церемонии прощания с погибшими на войне героями. Львовяне вышли на площадь Рынок, по которой направлялась похоронная процессия, чтобы почтить память героя, отдавшего за Украину самое ценное – свою жизнь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на время похорон людей просят воздержаться от проведения:

развлекательных мероприятий;

празднований.

Львов 7 июня прощался с Антоном Величко. Герой погиб в Донецкой области неподалеку от Авдеевки. До последнего вздоха он защищал родную землю от российских оккупантов.

Прощание с Антоном Величко / Фото Львовского городского совета

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная и светлая память.

Похоронили украинского защитника на Лычаковском кладбище.

Удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя

В ГУР Минобороны 7 июня заявили, что удалось вернуть уже 210 тел защитников Мариуполя. Большинство из них – герои "Азовстали".

В настоящее время процесс возвращения тел погибших героев, защищавших Мариуполь от российских захватчиков, продолжается. Это происходит благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Президент Владимир Зеленский поручил вернуть тело каждого героя, отдавшего свою жизнь за Украину.

"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – герои, которые защищали "Азовсталь". Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнули в ГУР Минобороны.

Зеленский о потерях

В интервью иностранным СМИ президент Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60 – 100 украинских защитников. Кроме того, сотни героев получают ранения.

Общие потери Украины не рассекречивают, пока идет война. В то же время, еще в апреле президент заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло от 2500 до 3000 украинских военных.

Важно – Защищая Украину от российских оккупантов, погиб журналист и доброволец Александр Махов: смотрите видео