"Дохизувався": во Львове оштрафовали водителя Porsche, который летел по полосе общественного транспорта

Во Львове патрульные оштрафовали водителя Porsche Taycan за нарушение правил дорожного движения. Мужчина хвастался в соцсетях, как днем на проспекте Черновола едет по полосе общественного транспорта.

Соответствующее видео полицейские увидели в сети. Нарушителя уже разыскали. Он получил постановление.

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Porsche Taycan летел по полосе общественного транспорта

Днем 21 апреля на проспекте Черновола, водитель похвастался в соцсетях, как управляя Porsche Taycan, осуществляет движение по полосе общественного транспорта.

Лично опубликовал видео в соцсетях, где нарушает ПДД, за что получил постановление. За поступки следует отвечать,

– подчеркнули в Патрульной полиции.

Также добавили, что обнаружили авто на улице Малоголосковской. 28-летнего водителя привлекли к ответственности.

Во Львове Porsche ехал по полосе общественного транспорта: смотрите видео

"Публикуя подобные видео, вы подаете пример другим, как делать нельзя. Нарушение правил дорожного движения может иметь трагические последствия. Будем сознательными️", – призывали в Патрульной полиции.

Кстати, на видео четко видно, как Porsche стремительно набирает скорость. На спидометре даже 149.

Летел по полосе общественного транспорта / Скриншот с видео

Во Львове водитель нарушал ПДД и хвастался этим в тиктоке

Заметим, что в сентябре 2023 года также во Львове 24-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения на Mercedes-Benz 412D.

Соответствующее видео он опубликовал в сети.

Патрульные установили личность нарушителя, разыскали его и привлекли к ответственности. Так, на него вынесли объединенное постановление по нескольким статьям.

За движение по полосе общественного транспорта предусмотрена административная ответственность. В частности, штраф – 680 гривен.