День Молодежи во Львове: чего ожидать в Молодежной столице Европы 2025

Львов, Молодежная столица Европы, готовится к масштабному Дню молодежи, который продлится с 9 по 12 августа 2025 года. Нынешнее событие выходит за рамки традиционных празднований, превращаясь в четырехдневный марафон единения, развития и формирования будущего, который охватит не только Львов, но и Киев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на организаторов события.

Во Львове состоится масштабный праздник молодежи

Для Молодежной столицы Европы День молодежи – это не очередная дата в календаре. Это – событие, которое собирает тех, кто творит движение ежедневно. День, в котором молодежь является не наблюдателем, но и двигателем изменений. День, когда молодые люди сознательно останавливаются, чтобы увидеть себя, друг друга и наше будущее. Они собираются вместе, чтобы наполнить этот праздник новым содержанием, который соответствует тому, кем является украинская молодежь сегодня.

Организаторы говорят, что молодежь больше не ищет себя, а уже действует. нет страха ответственности и избегания вызовов. Люди учатся, ошибаются, создают, поддерживают, не сдаются. И именно поэтому этот День молодежи – не о бегстве от реальности, а о более глубоком ее проживании. Не о шуме ради шума, а о смысле, связь и силу сообщества.

В этом году, 9-12 августа во Львове и Киеве, мы переосмысливаем День молодежи, превращая его в пространство новых смыслов. Во Львове, в частности, Шевченковский гай станет местом, где история и современность встречаются, чтобы вдохновлять на будущее. Здесь рождается новая культура - культура присутствия, ответственности, создания,

– рассказали организаторы мероприятия.

Молодежь Львова приглашают на праздничные мероприятия: смотрите видео

Гостей ждет насыщенная программа:

День 1: 9 августа – Отмечание лидеров и большой фестиваль.

Первый день будет посвящен празднованию молодых лидеров и фестиваля в роще.

12:00 – Церемония награждения Церемония награждения “СМЕЛЫЕ 2025”, где будут отмечены те, кто своими действиями уже творит будущее.

16:00 – Большой молодежный фестиваль в Шевченковском гаю, что объединит вокруг музыки, творчества и общения. Память поколений здесь будет вдохновлять на создание будущего. Фестиваль бесплатный при предварительной регистрации по ссылке.

16:30 – Спидфрендинг с чиновниками – уникальная возможность для молодежи познакомиться и пообщаться с представителями власти в неформальной обстановке.

День 2: 10 августа – Единение через духовность и спорт

Второй день объединит духовные ценности, здоровый образ жизни и развитие связей.

10:00 – Первая молодежная литургия в Митрополичьих садах, что подчеркнет важность духовного единения молодежи. Торжественное открытие скульптуры Молодежной столицы художника Сергея Майдукова, что будет символизировать достижения и стремления города и молодежи в нем.

15:00 – Товарищеский матч и молодежный нетворкинг на стадионе "Украина".

День 3: 12 августа – Общенациональный диалог

Четвертый день выведет львовскую молодежь на всеукраинский уровень. Участие в Украинском молодежном форуме в Киеве, где молодежи Львова присоединится к формированию общенационального молодежного повестки дня и распространит идеи Европейской молодежной столицы.

"Мы стремимся, чтобы День молодежи стал символом единения вокруг общих ценностей. Это возможность для молодых людей встретиться, обменяться идеями и почувствовать себя частью большого, активного сообщества, которая развивает Львов и всю Украину, " – отметил руководитель сети ТВОРИ! Олег Малец.

Стоит заметить! В 2018 году Львов получил статус Молодежной столицы Украины, что стало толчком для развития молодежной инфраструктуры: в городе открыли молодежные центры, создали сеть ТВОРИ!, провели всеукраинские фестивали и конференции, в частности "Молодвижь" и "Дизариум". Львов подал заявку на титул Молодежной столицы Европы и одержал победу в конкурсе 2022 года. Получение этого титула открывает перед городом новые возможности - международное признание, расширение партнерств и активное участие молодежи в развитии городской жизни.

Организатором Дня молодежи 2025 является сеть ТВОРИ! и Офис Молодежной столицы Европы Львовского городского совета, Совет по молодежным вопросам при Президенте Украины в тесном сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Украины, при поддержке международных партнеров: ЮНИСЕФ, при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), и финансовой поддержки KredoBank.