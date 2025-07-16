Про це пише 24 Канал з посиланням на організаторів події.

У Львові відбудеться масштабне свято молоді

Для Молодіжної столиці Європи День молоді – це не чергова дата у календарі. Це – подія, яка збирає тих, хто творить рух щодня. День, у якому молодь є не спостерігачем, а й рушієм змін. День, коли молоді люди свідомо зупиняються, щоби побачити себе, один одного й наше майбутнє. Вони збираються разом, щоб наповнити це свято новим змістом, який відповідає тому, ким є українська молодь сьогодні.

Організатори кажуть, що молодь більше не шукає себе, а вже діє. немає страху відповідальності й уникання викликів. Люди вчаться, помиляються, створюють, підтримують, не здаються. І саме тому цей День молоді – не про втечу від реальності, а про глибше її проживання. Не про шум заради шуму, а про сенс, зв’язок і силу спільноти.

Цьогоріч, 9-12 серпня у Львові та Києві, ми переосмислюємо День молоді, перетворюючи його на простір нових сенсів. У Львові, зокрема, Шевченківський гай стане місцем, де історія й сучасність зустрічаються, щоб надихати на майбутнє. Тут народжується нова культура — культура присутності, відповідальності, творення,

– розповіли організатори заходу.

Молодь Львова запрошують на святкові заходи: дивіться відео

На гостей чекає насичена програма:

День 1: 9 серпня – Відзначення лідерів та великий фестиваль.

Перший день буде присвячений відзначенню молодих лідерів та фестивалю у гаю.

12:00 – Церемонія нагородження “СМІЛИВІ 2025”, де будуть відзначені ті, хто своїми діями вже творить майбутнє.

16:00 – Великий молодіжний фестиваль у Шевченківському гаю, що об'єднає навколо музики, творчості та спілкування. Пам'ять поколінь тут надихатиме на творення майбутнього. Фестиваль безоплатний за попередньої реєстрації за посиланням.

16:30 – Спідфрендинг з урядовцями – унікальна можливість для молоді познайомитися та поспілкуватися з представниками влади у неформальних обставинах.

День 2: 10 серпня – Єднання через духовність та спорт

Другий день поєднає духовні цінності, здоровий спосіб життя та розбудову зв’язків.

10:00 – Перша молодіжна літургія у Митрополичих садах, що підкреслить важливість духовного єднання молоді. Урочисте відкриття скульптури Молодіжної столиці митця Сергія Майдукова, що символізуватиме досягнення та прагнення міста та молоді у ньому.

15:00 – Товариський матч і молодіжний нетворкінг на стадіоні «Україна».

День 3: 12 серпня – Загальнонаціональний діалог

Четвертий день виведе львівську молодь на всеукраїнський рівень. Участь в Українському молодіжному форумі в Києві, де молоді Львова долучиться до формування загальнонаціонального молодіжного порядку денного та поширить ідеї Європейської молодіжної столиці.

"Ми прагнемо, щоб День молоді став символом єднання навколо спільних цінностей. Це можливість для молодих людей зустрітися, обмінятися ідеями та відчути себе частиною великої, активної спільноти, яка розвиває Львів і всю Україну, " – зазначив керівник мережі ТВОРИ! Олег Малець.

Варто зауважити! У 2018 році Львів отримав статус Молодіжної столиці України, що стало поштовхом для розвитку молодіжної інфраструктури: у місті відкрили молодіжні центри, створили мережу ТВОРИ!, провели всеукраїнські фестивалі та конференції, зокрема "Молодвіж" та "Дизаріум". Львів подав заявку на титул Молодіжної столиці Європи та здобув перемогу в конкурсі 2022 року. Отримання цього титулу відкриває перед містом нові можливості — міжнародне визнання, розширення партнерств та активну участь молоді у розвитку міського життя.

Організатором Дня молоді 2025 є мережа ТВОРИ! та Офіс Молодіжної столиці Європи Львівської міської ради, Рада з молодіжних питань при Президентові України у тісній співпраці з Міністерством молоді та спорту України, за підтримки міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ), та фінансової підтримки KredoBank.