"В плену праздников нет": во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных

Во Львове 12 апреля прошла акция в поддержку защитников, которые находятся в российском плену, а также пропавших без вести охранников. Неравнодушные граждане пришли с плакатами и фото своих родных и близких военнопленных.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала с места события.

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Как прошла акция в поддержку военнопленных во Львове

Неравнодушные граждане на этот раз собрались на акцию в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести вблизи Львовского национального академического театра оперы и балета.

Участие в мероприятии приняли сотни людей, среди которых были близких и родных защитников, а также – ветераны.



Акция в поддержку военнопленных во Львове 12 апреля / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

Участники собрались у здания театра на проспекте Свободы в 14:00. Организатором акции выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали".



Много граждан пришло с плакатами с требованием освободить защитников "Азовстали" / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

На многочисленных плакатах было написано: "Свободу защитникам Мариуполя", "Наши Герои должны быть свободными", "Я голос пленных – а ты", "В плену нет весны" и тому подобное.



На акцию пришло много людей / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

В целом семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона в очередной раз собрались, чтобы напомнить о тех, кто находится в российском плену, и привлечь внимание к действиям по их возвращению домой.

Что происходило на акции в поддержку военнопленных во Львове / Фото Натальи Бондарь, 24 Канал

Стоит отметить, что подобная акция не впервые проходит во Львове. Неравнодушные граждане время от времени выходят на главные улицы и площади города, чтобы напомнить о тех наших гражданах, которые до сих пор находятся во вражеском плену, и с призывом вернуть их домой.

Во Львове люди призвали вернуть наших военнопленных домой: смотрите видео

К слову, прошла акция в поддержку защитников "Азовстали" в Киеве состоялась 6 апреля. Люди пришли на бульвар Тараса Шевченко с плакатами, призывая не забывать о Героях, которые до сих пор находятся в плену.