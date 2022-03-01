Во Львове волонтеры просят помощи для военных: нужна ткань для маскировочных сеток

1 марта 2022 , 12:44
Читати новину українською

Волонтеры во Львове помогают украинской армии в борьбе с российским агрессором. Организация "Львовские паучихи" плетут маскировочные сетки для наших военных. Сейчас волонтеры нуждаются в помощи.

Нужна сетка и ткань

Около 200 женщин плетут маскировочные сетки, которые впоследствии отправляют на восток Украины для нужд украинской армии, сообщает 24 канал.

К теме Пограничники просят о помощи: реквизиты Госпогранслужбы

Волонтерам нужна сетка для футбольных ворот, и ткань для плетения сеток. Цвет ткани должен быть:

  • хаки;
  • болотный;
  • оливковый;
  • грязно-зеленый.

Контактные данные

  • Контактное лицо – Наталья (номер телефона +380679928272). Ткань можно привозить во Львове на улицу Кулиша 17 (Дворец искусств).
  • Кто умеет плести рыбацкую сетку, может подходить на пл. Князя Святослава 5/8 (садик 7 звездочек) или улицу Трускавецкая 2а.

Канал для помощи военным

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Михайло Гема