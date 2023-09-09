"Ху**во ты воевал": во Львове мужчина посреди дороги набросился на военного с бранью

Во Львове гражданский мужчина набросился на военного с бранью и оскорблениями. Конфликт произошел посреди дороги, когда другие 2 автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие.

Соответствующее видео с конфликтом распространяется по сети. Как выяснилось, мужчина, начавший унижать военно, даже не был участником аварии, а просто проезжал мимо, передает 24 Канал.

К теме Унизил и плюнул в лицо воину ВСУ: какая судьба ждет скандального фитнес-тренера из Полтавы

"Ты, что военный?"

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина начал ссориться и унижать военного. Неизвестный гражданский подошел и начал комментировать произошедшее ДТП. Он кричал, что военный якобы должен пропустить другое транспортное средство, и давал другие комментарии по поводу этой аварии.

Когда мужчина узнал, что один из участников ДТП военный, начал его еще больше унижать.

Ты, что военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал,

– кричал мужчина.

Более того, он заявил, что военный "должен иметь честь и пропускать других водителей на дороге". После своих угроз и брани мужчина сел в автомобиль и уехал.

Во Львове на дороге произошел скандал между мужчиной и военным: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Мужчина не был участником аварии

В патрульной полиции Львова в комментарии 24 Каналу объяснили, что гражданский мужчина не был участником аварийной ситуации. ДТП произошло между военным и водителем другого транспортного средства, а устроивший скандал мужчина не имеет никакого отношения.

Это водитель, проезжавший рядом. На момент прибытия полиции не было никаких конфликтов, мужчины уже не было на месте ДТП. Мало того, никто патрульным не рассказывал об этом случае,

– сообщили в патрульной полиции Львова.

Также в комментарии уточнили, что попавшие в аварию водители транспортных средств отказались от услуг правоохранителей – протокол о дорожно-транспортном происшествии не составляли, ведь участники заявили, что самостоятельно урегулируют ситуацию.