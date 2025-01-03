Львов обильно засыпало снегом: волшебные кадры заснеженного города

Львов засыпало снегом в ночь на 3 января. Снег покрыл улицы, крыши домов и деревья.

24 Канал собрал фото заснеженного города. К слову, синоптики предупреждали о снеге в западных регионах Украины.

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Как выглядит заснеженный Львов

В ночь на 3 января Львов оказался под белым покровом снега, который создал настоящую зимнюю сказку. Первый снег 2025 года пришел неожиданно.

Снег во Львове / Фото, предоставлено 24 Каналу

С утра львовяне имели возможность насладиться заснеженными пейзажами из своих окон. Те, кто проснулся рано, зафиксировали первые зимние моменты на фото.

Заснеженный Львов / Фото, предоставлено 24 Каналу

На одном из фото также можно увидеть, что первый снег во Львове в 2025 году также не смогли обойти пушистые любимцы.

Снег во Львове / Фото, предоставлено 24 Каналу

Заметим, что снег во Львове начал падать около полуночи. И хотя первый снег часто приносит неудобства, он все же добавил городу и его улочкам особого и праздничного шарма.

Заснеженный Львов / Фото, предоставлены 24 Каналу