Рекордно пьяный: во Львове водитель с более 3 промилле алкоголя заснул при оформлении – видео

На Мазепы возле "Балатона" во Львове задержали нетрезвого водителя. Патрульные обнаружили 3,35 промилле алкоголя в крови с помощью "Драгера". Это значительно превышает допустимую норму для водителей. Кроме того, он еще был без прав.

Перед этим мужчина совершил ДТП. А когда его оформляли патрульные, заснул. Об этом сообщили 26 июля. В сети опубликовали соответствующие видео.

Читайте также В Киеве нетрезвый мужчина похитил Lincoln и въехал на нем в Audi

Сильно пьяный водитель спровоцировал аварию: что известно

ДТП произошло примерно в 11:00 на пересечении улиц Мазепы и Тычины.

Столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen Transporter.

35-летний водитель первого завершая поворот налево, не успел вывернуть назад руль.

У виновника патрульные обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Проверка на "Драгер" показала результат 3,35 промилле. Хотя нормой в Украине 0,2 промилле.

Когда патрульные составляли на него протоколы, водитель заснул.

Говорится о таких админнарушениях: управление транспортом в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Кроме того, мужчина не имел водительского удостоверения и страхового полиса. По этому составили соответствующие постановления.

Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель.

1 промилле – это тысячная доля чего-либо. То есть это как процент, только в 10 раз меньше (1% – это 10%).0,2 промилле – это почти нулевая, самая легкая степень опьянения. Такое количество алкоголя не отражается на поведении человека и внешне не проявляется. Подобная доза алкоголя в крови выявляется только измерительными приборами – в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами.

Во Львове задержали водителя, имевшего более 3,35 промилле алкоголя в крови: видео

Недавно в Киеве пьяный водитель устроил ДТП. Он влетел на большой скорости в забор. Пассажир выпала из авто на асфальт. Впоследствии она умерла в скорой. Зато парень умершей в это время убегал с места происшествия.



Наказание за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала