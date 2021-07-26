Рекордно пьяный: во Львове водитель с более 3 промилле алкоголя заснул при оформлении – видео
26 июля 2021 , 14:49Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовской области
На Мазепы возле "Балатона" во Львове задержали нетрезвого водителя. Патрульные обнаружили 3,35 промилле алкоголя в крови с помощью "Драгера". Это значительно превышает допустимую норму для водителей. Кроме того, он еще был без прав.
Перед этим мужчина совершил ДТП. А когда его оформляли патрульные, заснул. Об этом сообщили 26 июля. В сети опубликовали соответствующие видео.
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Сильно пьяный водитель спровоцировал аварию: что известно
- ДТП произошло примерно в 11:00 на пересечении улиц Мазепы и Тычины.
- Столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen Transporter.
- 35-летний водитель первого завершая поворот налево, не успел вывернуть назад руль.
- У виновника патрульные обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Проверка на "Драгер" показала результат 3,35 промилле. Хотя нормой в Украине 0,2 промилле.
0,2 промилле – это почти нулевая, самая легкая степень опьянения. Такое количество алкоголя не отражается на поведении человека и внешне не проявляется. Подобная доза алкоголя в крови выявляется только измерительными приборами – в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами.
- Когда патрульные составляли на него протоколы, водитель заснул.
- Говорится о таких админнарушениях: управление транспортом в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Кроме того, мужчина не имел водительского удостоверения и страхового полиса. По этому составили соответствующие постановления.
- Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель.
Во Львове задержали водителя, имевшего более 3,35 промилле алкоголя в крови: видео
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