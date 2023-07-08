Львовяне дождались Зеленского: кто еще прибыл на проспект Свободы
Источник:Андрей Дрозда
Львов вечером 8 июля ожидал приезда президента Владимира Зеленского и командиров "Азова". На проспекте Свободы собралось немало людей.
Всех, кто хочет подойти поближе, проверяют на металлоискателях. Перед ними собралась многолюдная очередь.
Львов вечером 8 июля ожидал приезда президента Владимира Зеленского и командиров "Азова". На проспекте Свободы собралось немало людей.
Интересно Возвращение командиров из "Азовстали" домой: трогательные кадры
Зеленский прибыл во Львов
Около 22:00 президент Владимир Зеленский прибыл во Львов. Кроме горожан, его ждали представители духовенства и местной власти, в том числе мэр Андрей Садовый. Также на площади возле памятника Тарасу Шевченко были:
- митрополит Эпифаний,
- премьер-министр Денис Шмигаль,
- глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Командиры обороны Мариуполя по проспекту Свободы не приехали.
Во Львов также прибыл глава правительства: видео 24 Канала
После приезда украинского лидера Епифаний произнес молитву за украинское войско и победу нашего государства.
После молитвы президент приветствовал представителей духовенства и покинул площадь перед памятником Шевченко.
Зеленский приехал во Львов: видео 24 Канала
Заметьте "Внутринатовский революция": Литва сделала громкое заявление относительно Украины накануне саммита НАТО
Возвращение командиров "Азовстали" из плена: главное
После месяцев тяжелейших боев в мае 2022 года защитники Мариуполя выполнили приказ прекратить оборону города и начали покидать "Азовсталь". 20 мая с завода вышли командиры:
- Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова";
- Святослав "Калина" Паламарь – его заместитель;
- Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";
- Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.
21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, в том числе защитники "Азовстали", вернулись домой. Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука. В свою очередь командиры отправились в Турцию.
Там они находились до 8 июля 2023 года. При посадке на самолет украинских воинов встретили президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МВД Игорь Клименко