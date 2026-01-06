Думали, укус насекомого: на Львовщине 13-летняя девочка неделю ходила с иглой в руке

На Львовщине 13-летняя девушка почти неделю жила с иглой в руке. Только после сильной боли и отека врачи обнаружили в теле ребенка посторонний предмет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Детскую больницу Святого Николая.

Смотрите также В Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком: задержан чиновник КП "Киевтеплоэнерго"

Как врачи обнаружили иглу в руке?

Инцидент произошел с 13-летней Ангелиной из Дублян на Львовщине. Девушка шила поделку в школу, после чего оставила иглу на столе. Утром, когда собиралась в школу во время отключения света, почувствовала колючую боль в руке. Родители заметили лишь маленькое пятнышко и решили, что это укус насекомого.

Впоследствии на месте травмы появился отек, а боль усилилась так, что ребенок не мог согнуть руку. Семья обратилась к врачам.

При обращении мы действительно обнаружили уплотнение, боль от которого расходилась вниз вглубь, что нас насторожило. Мы отправили ее на УЗИ мягких тканей и во время обследования обнаружили инородное тело,

– рассказала детский хирург Богдана Ли.

Как отметили врачи, за неделю игла продвинулась глубоко в мышцу под углом 45 градусов. Дальнейшее смещение могло повредить сосуды или нервы, объяснили в больнице.

Операцию провели с использованием рентген-навигации ЭОП. Хирурги сделали небольшой разрез и безопасно извлекли иглу. Критически важным, по словам медиков, было изъять инородное тело по траектории ее вхождения, чтобы оно не сломалось.

После вмешательства медики выяснили, что девушка не была привита от столбняка. Как отметили врачи, им можно заразиться при травмировании металлическими предметами. Девушку вакцинировали сразу в больнице.

Последние похожие случаи с несовершеннолетними