Львовщина предоставила убежище уже 231 тысяче вынужденных переселенцев

Сегодня ровно месяц, как украинские воины сдерживают одну из крупнейших армий мира. Пока наши солдаты работают над обороной Украины, а на многих фронтах идут в контрнаступление, Львовщина стала крепким тылом.

Как сообщает председатель Львовской областной ОГА/ОВА, за этот тяжелый месяц Львову удалось предоставить убежище 231 тысяче вынужденных переселенцев.

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Помощь в тылу

Если говорить языком цифр, то за этот месяц во Львовской области:

Предоставили убежище 231 тысяче вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, поскольку многие люди самостоятельно поселились в частном секторе.

вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, поскольку многие люди самостоятельно поселились в частном секторе. Нашли приют более чем 600 детей-сирот и детей , лишенных родительской опеки, которые приехали к нам из зоны боевых действий.

, лишенных родительской опеки, которые приехали к нам из зоны боевых действий. Пересекли границу на всех переходах более 1 миллиона 200 тысяч человек.

Из других регионов Украины на Львовщину переехали 26 предприятий. Всего мы уже получили 205 заявок на релаксацию.

Активная помощь Львова проявляется и в активной гуманитарной помощи:

480 фурами и машинами из Европы привезли около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарную помощь от границы до складов области возит 425 грузовиков.

Со складов на территории Львовщины гуманитарная помощь отправилась в Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырку, Бучу, Ирпень и другие города и села.

Также, по данным ОГА, за время полномасштабной войны во Львове приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды для вынужденных переселенцев. Сплотились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, самый большой оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров.

Читайте оригинальный текст публикации:

Месяц несокрушимости. Уже месяц, как наши воины сдерживают одну из самых больших армий мира. Мы забыли о датах, днях недели. Ведем отсчет с начала полномасштабного подлого вторжения войск рф в мирную Украину.

План кремля о блицкриге провалился, поэтому орки ошалели. Они прицельно лупят по мирным жителям. А наша армия дает им достойный отпор. Огонь закаленных не жжет!

Пока наши воины делают сверхвозможное, чтобы сдерживать нашествие, а на многих фронтах уже идут в контрнаступление, Львовщине выпала миссия стать крепким тылом.