На Львовщине водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину: фото

Возле Червонограда 8 июля водитель микроавтобуса Opel Movano сбил 40-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

ДТП произошло на дороге Червоноград – Радехов. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Микроавтобус насмерть сбил пешехода

Авария произошла примерно в 4: 30 в селе Поздимир на дороге Червоноград – Радехов.

63-летний водитель микроавтобуса Opel Movano сбил пешехода.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался на месте происшествия.

Погибшим оказался 40-летний житель села Ястребичи.

Правоохранители призывают всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водители должны не превышать разрешенной скорости, особенно в населенных пунктах, в условиях недостаточной видимости и тому подобное. Также им следует тщательно следить за ситуацией на дороге. Пешеходам, в свою очередь, необходимо переходить дорогу только в определенных для этого местах.



Возле Червонограда микроавтобус насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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