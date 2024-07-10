В Львовской области столкнулись легковушка и автопоезд: пострадали дети

На Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 детей. Недалеко от села Батятичи столкнулись автопоезд и легковой автомобиль.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 12:50. Фурой управлял житель одного из сел района, за рулем автомобиля Opel была жительница соседнего села.

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Что известно о пострадавших

Пассажирами Opel оказались дети в возрасте 2, 5, 6 и 15 лет. Они пострадали в результате столкновения и были доставлены в больницу. В полиции отмечают, что водителям транспортных средств по 24 года. Их также забрали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Во Львовской области легковушка попала в ДТП / Фото полиции Львовщины

Какое наказание предусмотрено виновнику аварии

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы на срок до трех лет. А также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее стало известно о ужасном ДТП в Ровенской области. Пострадали более 12 человек.