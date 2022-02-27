На Львовщине хотят открыть 2 недостроенных пункта пропуска из-за потока беженцев

Украинцы пытаются уехать за границу из-за начала войны. Больше всего людей стоят в очередях на Львовщине. Поэтому там планируется открыть еще два пункта пропуска.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заверил, что на западной Украине огромное количество людей, желающих пересечь границу.

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"Мы пытаемся сделать все для того, чтобы мы имели воду и возможность обогрева. Но посыл к людям – все-таки не ехать сейчас из Украины", – говорит он.

Во Львовской военной администрации советуют мужчинам отправить женщин и детей за границу, а самим записаться в терроборону.

На Львовщине пытаются открыть два новых недостроенных пункта пропуска:

Збараж Сокальского района

Нагуевичи Черноморского района.

В настоящее время ведутся переговоры с польской стороной. И я надеюсь, что там пойдут нам на встречу и позволят сделать больше переходов,

– добавил он.

Пункты приема украинских беженцев сейчас работают в городах:

Дорогуск,

Долгобычев,

Зосын,

Гребенне,

Медики,

Будомеж,

Кросьценко.

К слову, Государственная пограничная служба обнародовала исключения об ограничении для мужчин от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины на период военного положения. Кого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут выпускать из Украины – читайте здесь.