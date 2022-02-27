Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький запевнив, що на західній Україні величезна кількість людей, які хочуть перетнути кордон.

До теми Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

"Ми намагаємося зробити все для того, щоб ми мали воду та можливість обігріву. Алое посил до людей – все таки не їхати зараз з України", – каже він.

У Львівській військовій адміністрації радять чоловікам відправити жінок та дітей за кордон, а самим записатися в тероборону.

На Львівщині намагаються відкрити два нових недобудованих пункти пропуску:

Збараж Сокальського району

Нагуєвичі Чорноморського району.

Наразі ведуться перемовини з польською стороною. І я надіюся, що там підуть нам на зустріч та дозволять зробити більше переходів,

– додав він.

Пункти прийому українських біженців зараз працюють у містах:

Дорогуськ,

Долгобичів,

Зосин,

Гребенне,

Медики,

Будомєж,

Кросьценко.

До слова, Державна прикордонної служби оприлюднили винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану. Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України – читайте тут.