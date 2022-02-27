Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький запевнив, що на західній Україні величезна кількість людей, які хочуть перетнути кордон.
До теми Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів
"Ми намагаємося зробити все для того, щоб ми мали воду та можливість обігріву. Алое посил до людей – все таки не їхати зараз з України", – каже він.
У Львівській військовій адміністрації радять чоловікам відправити жінок та дітей за кордон, а самим записатися в тероборону.
На Львівщині намагаються відкрити два нових недобудованих пункти пропуску:
- Збараж Сокальського району
- Нагуєвичі Чорноморського району.
Наразі ведуться перемовини з польською стороною. І я надіюся, що там підуть нам на зустріч та дозволять зробити більше переходів,
– додав він.
Пункти прийому українських біженців зараз працюють у містах:
- Дорогуськ,
- Долгобичів,
- Зосин,
- Гребенне,
- Медики,
- Будомєж,
- Кросьценко.
До слова, Державна прикордонної служби оприлюднили винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану. Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України – читайте тут.