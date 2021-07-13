На Львовщине мужчину укусила змея на собственном дворе: он попал в реанимацию

13 июля 2021 , 14:56
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

На Самборщине 12 июля мужчину укусила змея на собственном дворе. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Спасатели призывают жителей области быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу.

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Мужчину на собственном дворе укусила змея

  • Примерно в 17:00 в Самборскую ЦРБ госпитализировали 30-летнего мужчину.
  • Пациента в ногу укусила змея.
  • Инцидент произошел на дворе его дома в селе Лопушно Самборского района.
  • Начмед больницы Степан Саврун уточнил в комментарии ZAXID.NET, что сейчас пострадавший находится в реанимации.
  • Состояние мужчины – стабильное.
Заметьте!
Чаще всего змей можно встретить в высокой траве, кустах и лесу. Поэтому, отправляясь на природу, лучше надевать высокую плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить. Если же вы таки встретили змею, не паникуйте. Во избежание укуса не стоит к ней приближаться и делать резких движений. Вместо этого нужно просто спокойно отойти.


Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Котів