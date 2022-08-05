Уничтожат еще больше вражеской техники и оккупантов: начался сбор денег на авто для 80 бригады

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада с самого начала полномасштабного вторжения эффективно уничтожала врага. Однако сейчас воинам нужна наша помощь.

О сборе объявила в своем инстаграмме Снежана Дидушко. Ее брат сейчас защищает наше государство в составе 80-й бригады.

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Сколько денег нужно собрать

Снежана рассказала, что бригада отправляется на передовую и нашим воинам необходим автомобиль. Сумма сбора составляет 230000 гривен.

На днях поступил запрос от моего брата и ребят, отправляющихся на передовую, поэтому им необходима поддержка на колесах. Предыдущие запросы мы закрывали самостоятельно, но это немного дороже обычного, поэтому поддержка каждого из Вас как никогда нужна! Сумма сбора – 230 000 гривен,

– рассказала Снежана.

Вы можете поддержать наших воинов любой суммой удобным для вас способом:

Monobank

Счет монобанка: 5375411201642779

"Приватбанк": 5168745100646253

PayPal: snizhanailyuk@gmail.com

И помните – каждая гривна важна.

80-я бригада эффективно уничтожает врага

С начала полномасштабного вторжения бригада львовских десантников уничтожает вражескую технику и ликвидирует оккупантов. По состоянию на май 2022 более 300 военнослужащих из этой бригады наградили орденами "За мужество" и Орденами имени Богдана Хмельницкого. Еще более 100 бойцов получили разные награды Минобороны и Генштаба.

По состоянию на 15 июля на счетах 80-й бригады 6 батальонно-тактических групп россиян, которые удалось уничтожить и немало сожженной техники.

96 российских танков;

200 боевых бронированных машин;

40 артиллерийских систем;

14 реактивных систем залпового огня;

24 средства ПВО;

4 самолета;

6 вертолетов;

195 единиц автомобильной техники;

11 беспилотников;

5 крылатых ракет.



Достижения 80-й ОДШБр во время полномасштабной войны / Инфографика 80-й ОДШБр

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