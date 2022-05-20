Львовские десантники уничтожили 2 российских танка и 3 ББМ: мощное видео
80 отдельная десантно-штурмовая бригада блестяще уничтожила вражескую технику. ВСУ превратили в металлолом 2 танка и 3 ББМ.
ВСУ ударили по вражеской технике по ракетным комплексам и артиллерии. Мощные видео уничтожения российской техники были опубликованы 20 мая.
Обратите внимание В России начали подтверждать потери своих военных на острове Змеиный, – пресс-секретарь ОВА Братчук.
Львовские десантники уничтожили 2 танка российских оккупантов. Защитники попали в них из современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина".
Также они уничтожили 3 боевые бронированные машины захватчиков. Их защитники превратили в металлолом с помощью артиллерии.
Как 80-я десантная бригада уничтожает российскую технику: видео
Потери врага по состоянию на 20 мая
- личного состава – 28 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1263 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3090 (+27) единицы;
- артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;
- РСЗО – 200 (+1) единиц;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 (+1) единицы;
- вертолетов – 168 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 103 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
Российское командование вынужденно объединяет истощенные ДРГ
В Институте изучения войны отмечают, что российские войска продолжают испытывать нехватку живой силы в резерве. Именно это заставляет враждебное командование консолидировать истощенные батальонные тактические группы. В то же время у российской армии еще 106 БТГр, которые воюют в Украине. Однако враждебное командование вынуждено было некоторые группы объединить, чтобы компенсировать потери.
Успех ВСУ на Юге
Оперативное командование "Юг" сообщает, что украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией выполнили 91 огневую задачу за сутки. Украинским военным удалось уничтожить:
- склад боеприпасов в Херсонской области;
- два танка Т-72, самоходную артустановку;
- гаубицу;
- две реактивные системы залпового огня "Град";
- зенитно-ракетный комплекс "ТОР",
- бронированную и автотехнику;
- 40 русских военных.
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