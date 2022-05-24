Львовские десантники уничтожили 5 батальонных тактических групп россиян и около 50 танков

Военные львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады за три месяца войны уничтожили пять батальонных тактических групп россиян, а также 47 танков и 136 бронированных боевых машин оккупантов.

Более 300 военнослужащих из этой бригады наградили орденами "За мужество" и "Орденами имени Богдана Хмельницкого". Еще более 100 бойцов получили разные награды Минобороны и Генштаба.

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"Это лучшие итоги 3 месяцев войны от нашей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.



Успехи военных 80-й десантно-штурмовой бригады за три месяца войны

Старшая офицерка отделения морально-психологического обеспечения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Снежана Стеценко на брифинге Media Center Ukraine рассказала, что когда началась война, бойцы этой бригады уже были на юге Украины, где проходили боевое согласие.

Это было не на руку нашему противнику, потому что мы готовились к мероприятию на тот момент в зону ООС. Потому мы смогли моментально занять позиции и принять бой. А бой в первые недели войны на юге был очень адским,

– заявила она.

По ее словам, военные 80-й десантно-штурмовой бригады сначала выполняли задания в Николаевской и Херсонской областях. Во время контрнаступлений бойцы освободили множество населенных пунктов, а разведчики вызвали огонь на себя, уничтожая базы хранения вооружения россиян.

Кроме того, как отметила Снежана Стеценко, одно из подразделений бригады прошло ад Бучи и Ирпеня. А силами всего двух трофейных артиллерийских единиц было положено начало полного разгрома вражеских войск при попытке форсирования реки Северский Донец.

Она также рассказала об успехах военных 80-й десантно-штурмовой бригады на поле боя:

уничтожено пять батальонных тактических групп россиян,

ликвидировано 47 танков,

ликвидировано 136 бронированных боевых машин,

ликвидировано 27 артиллерийских систем и 11 систем реактивных систем залпового огня,

ликвидировано 24 ПВО и 8 беспилотников,

ликвидирован 1 самолет и 4 вертолета,

ликвидировано 178 автомобилей,

ликвидировано 5 крылатых ракет.

Снежана Стеценко заверила, что потери россиян по личному составу существенно превышают потери Украины .

"Как отмечал президент Украины, соотношение вооружения Украины с Россией 1 к 20. Мы можем вам гарантировать, что количество потерь личного состава значительно превышает это соотношение. За каждого нашего павшего ложится гораздо больше россиян", – добавила она.

Какая ситуация на фронте: последние новости от Генштаба ВСУ

Северское направление – россияне продолжают активно усиливать границу в Брянской и Курской областях. Рашисты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

– россияне продолжают активно усиливать границу в Брянской и Курской областях. Рашисты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Слобожанское направление – враг пытается удержать занятые ранее позиции. Россияне обстреливают ВСУ в надежде сдержать их контрнаступление. Возле населенного пункта Тернова решисты при поддержке артиллерии пытались идти в атаку, успеха не имели.

– враг пытается удержать занятые ранее позиции. Россияне обстреливают ВСУ в надежде сдержать их контрнаступление. Возле населенного пункта Тернова решисты при поддержке артиллерии пытались идти в атаку, успеха не имели. Донетчина – враг пытался прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области. Основные усилия Россия бросает в направлении Бахмута. Лиман противник обстрелял из артиллерии, но в наступление не уходил. Возле Славянского враг пытается удержать занятые позиции, проводит разведку и создает условия и возобновление наступательных действий.

– враг пытался прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области. Основные усилия Россия бросает в направлении Бахмута. Лиман противник обстрелял из артиллерии, но в наступление не уходил. Возле Славянского враг пытается удержать занятые позиции, проводит разведку и создает условия и возобновление наступательных действий. Луганщина – враг снова пытался прорваться в Северодонецк при поддержке артиллерии. Рашисты не имели успеха, понесли потери и отступили. Также россияне совершили наступление в районе Бахмута, атака провалилась.

– враг снова пытался прорваться в Северодонецк при поддержке артиллерии. Рашисты не имели успеха, понесли потери и отступили. Также россияне совершили наступление в районе Бахмута, атака провалилась. Черное и Азовское моря – россияне блокируют судоходство, изолируют зоны боевых действий и наносят ракетные удары по украинским городам.

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