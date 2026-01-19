Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LVIV.MEDIA.

О какой рекламе идет речь?

В начале декабря прошлого года в сети распространились фото рекламы, размещенной на маршрутке. В ней основной была надпись "Я дала своему куму", а ниже – продолжение: "контакты автосервиса, и теперь он обслуживает авто с гарантией". Рекламу сопровождало изображение женщины с глубоким декольте.

Судя по фото, рекламу разместили на автобусе маршрута №41, который курсирует с улицы Сиховской до Галицкого перекрестка.

Пользователи соцсетей раскритиковали такую кампанию и обвинили ее в сексистском характере.

Уже в начале января этого года на ООО "ВАГ Автосервис групп" составили протокол за непредставление информации, предусмотренной частью второй статьи 26 Закона Украины "О рекламе". За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В понедельник, 19 января, дело рассмотрели в Госпродпотребслужбе и оштрафовали ООО "ВАГ Автосервис групп" на 1700 гривен.

В Украине могут оштрафовать за сексизм