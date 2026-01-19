Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LVIV.MEDIA.
Читайте также Во Львове полицейская избила дворника во время конфликта: что говорят правоохранители
О какой рекламе идет речь?
В начале декабря прошлого года в сети распространились фото рекламы, размещенной на маршрутке. В ней основной была надпись "Я дала своему куму", а ниже – продолжение: "контакты автосервиса, и теперь он обслуживает авто с гарантией". Рекламу сопровождало изображение женщины с глубоким декольте.
Судя по фото, рекламу разместили на автобусе маршрута №41, который курсирует с улицы Сиховской до Галицкого перекрестка.
Пользователи соцсетей раскритиковали такую кампанию и обвинили ее в сексистском характере.
Уже в начале января этого года на ООО "ВАГ Автосервис групп" составили протокол за непредставление информации, предусмотренной частью второй статьи 26 Закона Украины "О рекламе". За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
В понедельник, 19 января, дело рассмотрели в Госпродпотребслужбе и оштрафовали ООО "ВАГ Автосервис групп" на 1700 гривен.
В Украине могут оштрафовать за сексизм
В мае 2025 года Госпродпотребслужба запустила новое направление деятельности – мониторинг объявлений о вакансиях. Работодателей будут проверять на соблюдение требований законодательства.
Особое внимание служба уделяет выявлению дискриминации – формулировкам, которые ограничивают доступ к вакансии по возрасту, полу, состоянию здоровья, расовой или этнической принадлежности (например, "до 35 лет", "молодой коллектив", "вакансия только для мужчин").
Еще одним аспектом является выявление манипуляций – искусственно завышенных зарплат без объяснений, сокрытие важной информации (в частности, о ночных сменах или испытательном сроке), а также размытых или обманчивых формулировок.