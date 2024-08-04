Столб черного дыма поднялся в небо во Львовской области: что говорят в ГСЧС

Во Львовской области в Яворивском районе 4 августа произошел мощный пожар. На месте в небо поднялся столб дыма, который был виден за несколько сотен метров от места происшествия.

Сейчас на место происшествия выехали спасательные подразделения. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал заместитель начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус.

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Что известно о пожаре в Яворивском районе

Игорь Курус отметил, что возгорание произошло в населенном пункте Ямельня в Яворовском районе Львовской области.

Горит складское помещение, туда выехали подразделения ГСЧС, более подробная информация будет позже,

– рассказал представитель ГСЧС Львовской области.

До этого около 12 часов в сети появились видео, где видно большой столб черного дыма. Тогда очевидцы писали, что горит что-то вблизи села Домажир. Это село расположено рядом с Ямельней.

Во Львовской области видели столб черного дыма: смотрите видео

Очевидцы также писали, что могло вспыхнуть здание птицефабрики. На кадрах видно, что на место уже прибыли пожарные и приступили к тушению огня в помещении.

На место прибыли пожарные, чтобы потушить огонь: смотрите видео

К слову, ранее во Львове 14 июля был пожар после мощной непогоды. Там на Левандовке было возгорание подстанции из-за чего у горожан возникли проблемы с электроэнергией. Вблизи черты города, молния также попала в заброшенное здание размером 4 на 4 метра, что привело к возникновению пожара.