Наразі на місце події виїхали рятувальні підрозділи. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів заступник начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Ігор Курус.

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Що відомо про пожежу у Яворівському районі

Ігор Курус зазначив, що займання сталося в населеному пункті Ямельня в Яворівському районі Львівської області.

Горить складське приміщення, туди виїхали підрозділи ДСНС, детальніша інформація буде згодом,

– розповів представник ДСНС Львівської області.

До цього близько 12 години у мережі з'явилися відео, де видно великий стовп чорного диму. Тоді очевидці писали, що горить щось поблизу села Домажир. Це село розташоване поруч із Ямельнею.

У Львівській області бачили стовп чорного диму: дивіться відео

Очевидці також писали, що могла спалахнути будівля птахофабрики. На кадрах видно, що на місце вже прибули пожежники і взялися до гасіння вогню у приміщені.

На місце прибули пожежники, щоб загасити вогонь: дивіться відео

До слова, раніше у Львові 14 липня була пожежа після потужної негоди. Там на Левандівці було загоряння підстанції через що у містян виникли проблеми з електроенергією. Поблизу межі міста, блискавка також влучила в покинуту будівлю розміром 4 на 4 метри, що призвело до виникнення пожежі.