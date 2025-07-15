На Львовщине уволили с работы водителя автобуса, который отказался везти ветерана войны

На Львовщине водитель маршрута "Турка – Львов" отказал в проезде ветерану войны. Из-за того, что мужчина отказывал участникам боевых действий в бесплатном проезде, в отношении него провели служебную проверку.

Об инциденте, случившемся в общественном транспорте, 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение Екатерины Копанишин. Водитель отказался везти ее мужа.

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Почему произошла ссора между водителем и участником боевых действий?

После ссоры с ветераном войны водителя областного маршрута "Турка-Львов" уволили с работы. Все из-за того, что он отказался везти бесплатно участника боевых действий. За один рейс известно о двух таких фактах. Сотрудники Укртрансбезпеки и областные чиновники не остались в стороне и инициировали проверку в отношении водителя.

Об инциденте стало известно 5 июля, когда жена ветерана АТО написала в местной группе в фейсбуке, что муж всегда покупает билет в кассе, но в тот день показывал удостоверение непосредственно водителю. Мужчина не обращал внимания, что участник УБД имеет льготу и агрессивно ему ответил.

Мужчина всегда берет билет в кассе, но касса сегодня была закрыта. Зайдя в автобус я оплатила проезд, а мужчина показал удостоверение УБД. На что водитель ответил: "Не наглей, я и так один еду". На что мужчина никак не отреагировал. На следующей остановке произошла точно такая же ситуация: зашел мужчина показал удостоверение УБД, на что водитель ему снова ответил: "Я уже везу одного",

– рассказала пассажирка.

Областные чиновники, увидев сообщение о нарушениях со стороны водителя, запросили проверку в отделе государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности во Львовской области. Они провели разговор с перевозчиком и водителем по безосновательной отказа участнику УБД в бесплатном проезде. Перевозчик решил, что с этим водителем будут расторгнуты трудовые отношения. Стоит отметить, что областной маршрут "Турка – Львов" обслуживает перевозчик под названием "Тур-Авто".

Напомним, во Львове водитель автобуса накричал на военного, который просил остановить транспорт во время минуты молчания. Он грубо отреагировал на замечание. Компания перевозчика имеет принципы по уважению к живым и погибшим военным, поэтому данный инцидент для них не допустим. В результате водителя уволили.