Во Львовской ОВА убедительно попросили не публиковать фото разрушений Яворовского полигона

Российские оккупанты 13 марта нанесли удар по Яворовскому полигону на Львовщине. Украинцев убедительно попросили не публиковать фото разрушений.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал. Для врага такая информация может стать разведданными.

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"Прошу блоггеров и активных пользователей Интернета самостоятельно не публиковать и не показывать совершенные разрушения. Для кого-то эта информация нужна, а для кого-то это разведданные", – подчеркнул глава ОВА.

Для того чтобы враг не видел разрушений, Козицкий призвал не размещать самостоятельно ни фото, ни видео с Яворовского полигона до предоставления официальной информации.

Все это является возможной аналитикой для врагов,

– добавил глава ОВА.

Брифинг Максима Козицкого касательно удара по Яворовскому полигону: смотрите видео