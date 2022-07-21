Режим иначе не может выжить, – политолог о "расширении" целей россии в войне
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что их "географические задачи" изменились из-за поставок Украине западного оружия. Теперь москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую и другие области.
Это связано с тем, что лавров и все его сообщники не могут сказать, что они фактически проигрывают. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.
Важно Сейчас для путина юг Украины важнее, чем разрушенный восток, – херсонский активист
Он отметил, что российское правление "кормит" россиян новыми идеями, захватами, а те с радостью воспринимают, ведь все это и хотят услышать.
Если обычного россиянина спросить, поддерживает ли он так называемую спецоперацию. Он, конечно, поддержит и будет говорить, что нужно продолжать,
– отметил Тарас Семенюк.
"лавров артикулирует только то, что хочет услышать россиянин, ведь режим иначе не может выжить. Если будет говорить о поражениях, о реальных потерях россиян на поле боя, то будет большое "отрезвление". Этот "пьяный угар" пройдет и люди начнут думать: "а что на самом деле происходит?". Поэтому говорить это одно, а делать – это совсем другое", – объяснил политолог.
Тарас Семенюк отметил, что россия и так бьет ракетами по Украине. Это единственное, что у агрессора есть в сегодняшнем арсенале. При этом мы сбиваем половину ракет. Если нам Запад даст средства ПВО, очевидно, будем и другие сбивать.
Смотрите видео: политолог о заявлениях россии
Последние новости о россии
- Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря США Энтони Блинкена внести россию в список стран-спонсоров терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.
- Директор ЦРУ оценил состояние здоровья кремлевского диктатора. Однако сделал это в довольно иронической форме.
- США располагают информацией, что россия хочет аннексировать дополнительные территории Украины. В частности, говорится о Донецкой, Луганской области, а также частях Херсонщины и Запорожья.