Режим иначе не может выжить, – политолог о "расширении" целей россии в войне

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что их "географические задачи" изменились из-за поставок Украине западного оружия. Теперь москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую и другие области.

Это связано с тем, что лавров и все его сообщники не могут сказать, что они фактически проигрывают. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

Важно Сейчас для путина юг Украины важнее, чем разрушенный восток, – херсонский активист

Он отметил, что российское правление "кормит" россиян новыми идеями, захватами, а те с радостью воспринимают, ведь все это и хотят услышать.

Если обычного россиянина спросить, поддерживает ли он так называемую спецоперацию. Он, конечно, поддержит и будет говорить, что нужно продолжать,

– отметил Тарас Семенюк.

"лавров артикулирует только то, что хочет услышать россиянин, ведь режим иначе не может выжить. Если будет говорить о поражениях, о реальных потерях россиян на поле боя, то будет большое "отрезвление". Этот "пьяный угар" пройдет и люди начнут думать: "а что на самом деле происходит?". Поэтому говорить это одно, а делать – это совсем другое", – объяснил политолог.

Тарас Семенюк отметил, что россия и так бьет ракетами по Украине. Это единственное, что у агрессора есть в сегодняшнем арсенале. При этом мы сбиваем половину ракет. Если нам Запад даст средства ПВО, очевидно, будем и другие сбивать.

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