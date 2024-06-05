Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что Запорожская АЭС является важной для оккупантов в пропагандистском смысле.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Известно, что Запорожская АЭС сейчас не работает на производство электроэнергии. Станция сейчас работает над поддержкой собственных "систем жизнедеятельности" и контролем всех процессов. Оккупанты постоянно осуществляют там различные провокации.

Как отметил Лышенко, с начала оккупации российские захватчики хотели переподключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме. Однако они до сих пор не смогли этого сделать. Основной целью оккупантов было запустить ЗАЭС и продемонстрировать это как победу через свою пропаганду.

Их цель была запустить атомную электростанцию и показать, что она работает. Это такой пропагандистский фетиш. Пропагандисты раздували мнение, что вот все запустят и будет дешевая электроэнергия на оккупированных территориях; будет еще дешевый газ; дешевое топливо. Прям рассказывают, что будет "рай на земле". А то, что запуск ЗАЭС невозможен – это просто для них нож в спину,

– сказал Лышенко.

Что происходит на ЗАЭС