Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что Запорожская АЭС является важной для оккупантов в пропагандистском смысле.
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Какова ситуация на ЗАЭС
Известно, что Запорожская АЭС сейчас не работает на производство электроэнергии. Станция сейчас работает над поддержкой собственных "систем жизнедеятельности" и контролем всех процессов. Оккупанты постоянно осуществляют там различные провокации.
Как отметил Лышенко, с начала оккупации российские захватчики хотели переподключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме. Однако они до сих пор не смогли этого сделать. Основной целью оккупантов было запустить ЗАЭС и продемонстрировать это как победу через свою пропаганду.
Их цель была запустить атомную электростанцию и показать, что она работает. Это такой пропагандистский фетиш. Пропагандисты раздували мнение, что вот все запустят и будет дешевая электроэнергия на оккупированных территориях; будет еще дешевый газ; дешевое топливо. Прям рассказывают, что будет "рай на земле". А то, что запуск ЗАЭС невозможен – это просто для них нож в спину,
– сказал Лышенко.
Что происходит на ЗАЭС
- После того, как оккупанты оккупировали ЗАЭС, на станции произошло уже 8 блэкаутов и один частичный. Это происходило после провокаций и обстрелов от оккупантов. В эти моменты запускались дизель-генераторы и систему безопасности.
- В мае в Энергоатоме сообщали, что Запорожская АЭС находилась на грани блэкаута. Там работала только одна линия питания.
- Известно, что оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Россияне оборудовали там пусковые площадки для беспилотников.