Известно, что в случае возникновения негативных сценариев может произойти серьезная авария. В то же время Международное агентство по атомной энергии уже прокомментировало эту ситуацию. Заметим, что в апреле уже была такая ситуация.

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Угрожает развитием аварии

Как сообщили в Энергоатоме, сегодня, 23 мая в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 киловатт "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины.

Это означает, что самая большая атомная электростанция Европы была связана с украинской энергосистемой или одной линией электропередачи. Речь идет о ПЛ-330 киловатт "Запорожская ТЕС – Феросплавна".

Отмечается, что в случае отказа этой линии на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии.

Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора – Энергоатома,

– отмечает глава Компании Петр Котин.

Важно. С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии.

Украинские энергетики возобновили линию питания

В 16:50 энергетики смогли возобновить работу поврежденной внешней воздушной линии ВЛ-750 киловатт "Днепровская".

Благодаря их усилиям временно оккупированная Запорожская АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяет две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 киловатт и "Днепровская", которые обеспечивают питание собственных потребностей станции,

– сообщили в Энергоатоме.

В МАГАТЭ уже сделали заявление

Так, Международное агентство по атомной энергии заявило, что Запорожская АЭС зависело от единственной резервной линии электропередачи. Согласно информации МАГАТЭ, причиной потери связи с ЛЭП вне станции стало короткое замыкание.

"Отключение электроэнергии вновь подчеркивает крайне нестабильную ядерную безопасность и защиту ЗАЭС во время конфликта", – говорится в сообщении.

Россия хотела "перезапустить" станцию