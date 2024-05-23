Известно, что в случае возникновения негативных сценариев может произойти серьезная авария. В то же время Международное агентство по атомной энергии уже прокомментировало эту ситуацию. Заметим, что в апреле уже была такая ситуация.
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Угрожает развитием аварии
Как сообщили в Энергоатоме, сегодня, 23 мая в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 киловатт "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины.
Это означает, что самая большая атомная электростанция Европы была связана с украинской энергосистемой или одной линией электропередачи. Речь идет о ПЛ-330 киловатт "Запорожская ТЕС – Феросплавна".
Отмечается, что в случае отказа этой линии на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии.
Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора – Энергоатома,
– отмечает глава Компании Петр Котин.
Украинские энергетики возобновили линию питания
В 16:50 энергетики смогли возобновить работу поврежденной внешней воздушной линии ВЛ-750 киловатт "Днепровская".
Благодаря их усилиям временно оккупированная Запорожская АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяет две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 киловатт и "Днепровская", которые обеспечивают питание собственных потребностей станции,
– сообщили в Энергоатоме.
В МАГАТЭ уже сделали заявление
Так, Международное агентство по атомной энергии заявило, что Запорожская АЭС зависело от единственной резервной линии электропередачи. Согласно информации МАГАТЭ, причиной потери связи с ЛЭП вне станции стало короткое замыкание.
"Отключение электроэнергии вновь подчеркивает крайне нестабильную ядерную безопасность и защиту ЗАЭС во время конфликта", – говорится в сообщении.
Россия хотела "перезапустить" станцию
- The Wall Street Journal писало, что в апреле 2024 года Рафаэль Гросси спросил главу Кремля, будет ли перезапущена ЗАЭС. Владимир Путин ответил, что точно будет. Точных планов или сроков российские чиновники не озвучили.
- Однако один из дипломатов рассказал, что Россия может перезапустить ЗАЭС к 40 годовщине подключения сети к Советскому Союзу. Станцию ввели в эксплуатацию в конце 1984 года.
- Герман Галущенко заявил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых по состоянию на сейчас российские захватчики не допускают на территорию Запорожской атомной электростанции.
- Глава Минэнерго отметил ряд существенных технических проблем на оккупированном объекте, в частности на завершении сроков использования ядерного топлива и отсутствии достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.