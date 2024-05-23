Відомо, що у разі виникнення негативних сценаріїв може статися серйозна аварія. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії вже прокоментувало цю ситуацію. Зауважимо, що у квітні вже була така ситуація.
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Загрожує розвитком аварії
Як повідомили в Енергоатомі, сьогодні, 23 травня о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кіловат "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.
Це означає, що найбільша атомна електростанція Європи була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Йдеться про ПЛ-330 кіловат "Запорізька ТЕС – Феросплавна".
Зазначається, що у разі відмови цієї лінії на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.
Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома,
– наголошує очільник Компанії Петро Котін.
Українські енергетики відновили лінію живлення
О 16:50 енергетики змогли відновити роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750 кіловат "Дніпровська".
Завдяки їхнім зусиллям тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кіловатів та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції,
– повідомили в Енергоатомі.
У МАГАТЕ вже зробили заяву
Так, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Запорізька АЕС залежало від єдиної резервної лінії електропередачі. Згідно з інформацією МАГАТЕ, причиною втрати зв'язку з ЛЕП поза станції стало коротке замикання.
"Відключення електроенергії знову підкреслює вкрай нестабільну ядерну безпеку та захист ЗАЕС під час конфлікту", – йдеться у повідомленні.
Росія хотіла "перезапустити" станцію
- The Wall Street Journal писало, що у квітні 2024 року Рафаель Гроссі запитав главу Кремля, чи буде перезапущена ЗАЕС. Владімір Путін відповів, що точно буде. Точних планів чи термінів російські посадовці не озвучили.
- Однак один з дипломатів розповів, що Росія може перезапустити ЗАЕС до 40 річниці під'єднання мережі до Радянського Союзу. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.
- Герман Галущенко заявив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких станом на зараз російські загарбники не допускають на територію Запорізької атомної електростанції.
- Очільник Міненерго наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об’єкті, зокрема на завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.