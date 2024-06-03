Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, что АЭС всегда были базовой генерацией, а сейчас, в условиях войны, играют ключевую роль. По его мнению, россияне обстреливая ТЭС и ГЭС, планировали, что Украине придется применять только атомные электростанции, чтобы обеспечивать светом население и бизнес, однако это обусловливало бы риск аварийных поломок.

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"То, что мы пока идем путем отключений – оптимальный вариант. Так, к сожалению, должно быть", – сказал он.

Энергоблоки на ремонте

На подконтрольной Украине территории есть 9 энергоблоков, которые используют для выработки электроэнергии. По словам Юрия Корольчука, когда весной 2 блока были на ремонте, то для потребителей это было почти не ощутимо, из-за относительно теплой поры.

Сейчас на ремонте снова два энергоблока. В целом их работает шесть, потому что один также ремонтируют. Если случится так, что еще два блока перейдут в аварийный ремонт и останется четыре рабочих блока, то это будет означать частичный блэкаут для всей Украины,

– отметил эксперт Института энергетических стратегий.

Он предположил, что Украину могут ожидать периоды отключений, что, возможно, будут продолжаться более суток. Корольчук отметил, если бы удалось вернуть работу Запорожской АЭС в энергосистему Украины, то это решило бы очень много проблем.

Обратите внимание! Российские военные в 2022 году оккупировали Запорожскую АЭС. В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что по состоянию на 23 мая 2024 года атомная электростанция на грани блэкаута. Есть вероятность аварии.

Отключение света в Украине